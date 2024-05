AREQUIPA, Perú – Desde 2015 se estableció el 16 de mayo como el Día Internacional de la Luz, una jornada que reconoce y celebra la importancia de la luz en diversos aspectos de la vida diaria, además de su impacto en múltiples esferas de la sociedad, la ciencia y la cultura.

En Cuba no hay mucho que conmemorar en ese sentido, toda vez que la Isla amaneció este jueves en medio de la oscuridad.

Por un lado, la penumbra simbólica que representa el régimen cubano, por más de 60 años opacando el destino de millones. Y, por otro, una ausencia de luz objetiva en la forma de largos y molestos apagones eléctricos en todas las regiones del país.

La idea para establecer el Día Internacional de la Luzsurgió durante la 200 reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. La propuesta contó con el apoyo de un buen número de países que convinieron sobrela relevancia de la luz en la vida moderna y sus aplicaciones tecnológicas.

Mientras, en la Isla la infraestructura eléctrica se halla en un profundo estado de deterioro, con frecuentes averías en sus anticuadas termoeléctricas, debido a la falta de inversiones sostenidas y mantenimiento adecuado. Un panorama al que se suma la crisis del combustible.

“Se fue la luz”, “llegó la luz”, “no habrá luz”, han sido las frases de la cotidianeidad cubana por décadas, más frecuentes en años recientes. Los apagones se extienden hasta por 12 o más horas. Las noches trascurren en plena oscuridad y, en otras maneras, también los días. Sin comida, sin electricidad, sin agua, sin derechos, así sobrevive el pueblo de la Isla.

La página oficial del Día Internacional de la luz explica: “El Día Internacional de la Luz se celebrará cada año el 16 de mayo, aniversario de la primera operación exitosa del láser en 1960 por el físico e ingeniero Theodore Maiman”.

La falta de luz, o su ausencia total, han afectado en la Isla incluso el desarrollo deportivo, siendo el ejemplo más reciente, la Serie Nacional de béisbol.

A inicios de este mes, el equipo de Matanzas, que se enfrentaba al de Santiago de Cuba, pasó largas jornadas de apagón que impidieron el descanso de los atletas.

Los Cocodrilos fueron hospedados en el Hotel Costa Morena, de Santiago, donde no hubo corriente entre las 2:00 pm y 6:00 pm la víspera del torneo y tampoco tuvieron electricidad entre las 2:00 am y 7:00 am del propio día del partido, por una “falla”.

Los servicios de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Cuba también se ven afectados por la falta de energía eléctrica y de luz, incluso el turismo.

Insertado en ese contexto, el país también ha visto el mayor éxodo de su historia. Desde 2021 han escapado de la Isla alrededor de 600.000 cubanos que buscan “la luz al final del túnel” de la desgracia castrista.

La luzes vertebral en áreas como la ciencia, la tecnología, la educación y el desarrollo sostenible. Naturalmente, es una fuente de energía vital que ha permitido la evolución de todo lo que vive en la Tierra y el universo. En Cuba, escasea.

