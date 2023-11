LA HABANA, Cuba.- Una joven trans fue atacada brutalmente con arma blanca en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas. Presenta lesiones en varias partes del cuerpo y su estado de salud es grave.

En la madrugada de este sábado 4 de noviembre, Roxana Suárez, una chica trans de 22 años, fue hallada inconsciente en una esquina de la calle Real del municipio Cárdenas. La joven presentaba varias partiduras en la cabeza, puñaladas y cortaduras en el cuello, el rostro y otras partes del cuerpo.

Según “La Rusa”, una amiga cercana residente en ese municipio, a Roxana la encontró un muchacho de la localidad quien, inmediatamente, se dirigió hacia “la esquina donde estaban las trans” y les avisó.

“Tenía el cuello cortado, la cabeza, la cara, estaba muy hinchada y botaba mucha sangre”, detalló “La Rusa” quien, además, asegura no hallaron el celular de la víctima, solo la cartera y las chancletas cerca del lugar.

Hasta el momento no se conocen la identidad del agresor ni las causas y el contexto en que ocurrieron las agresiones.

“Esto es otro hecho más de violencia contra las trans en Cárdenas”, apuntó la propia Rusa, que en junio pasado fue víctima también de una agresión en un “sitio de encuentro” LGBTI en su municipio de residencia.

Desde un coche de caballo lleno de personas les lanzaron piedras y botellas, provocándoles lesiones a varias de las que ahí se encontraban.

Los “sitios de encuentro” suelen ser espacios nocturnos, públicos, donde personas de la llamada diversidad sexual o LGBTIQ acuden a socializar, ligar, ejercer trabajo sexual o algún otro tipo de trueque.

En aquel momento la respuesta que las muchachas apedreadas recibieron por parte de las autoridades fue tajante y de mucha decepción para ellas: el incidente no clasificaba como violencia por motivos de género ni de odio, y las lesiones no eran graves.

Agresiones a trans en Cárdenas (Cortesía Mel Herrera)

En la tarde de este sábado 4 de noviembre, al saberse lo ocurrido con Roxana, el activista LGBTI matancero Yoelkis Torres denunció el hecho de violencia mediante una publicación en su perfil de Facebook, afirmando también que no era el primer ataque a chicas trans en Cárdenas.

Aseguró que suman más de cinco y que en ninguno ha habido respuesta o solución adecuada por parte de las autoridades. “Hemos estado dando seguimiento a los mismos y es real lo que hablamos”, añadió.

Torres catalogó el contexto actual como un “estado de alerta para la ciudadanía LGBTTTIQ” e instó a las autoridades municipales y provinciales y al Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) a tomar cartas en el asunto.

“Me pregunto si debemos esperar a que mueran más para hacer algo”, expresó.

En la misma publicación algunos usuarios manifestaron su consternación con la noticia y su preocupación por la escalada de la violencia transfóbica. Kira Irina Mella escribió: “Dios mío esto tiene que detenerse algo hay que hacer en Cárdenas el índice de transfobia en esa ciudad es alto”.

Algo similar considera la usuaria Yanira Reina, quien comentó: “Cárdenas el municipio de Matanzas con más crímenes de odio hacia la comunidad trans lo digo y lo diré siempre. No es el primero y no será el último mientras no se haga justicia. Cuántos más tendremos que presenciar. Esta muchacha una chica joven que su familia y amigos queremos. No es una delincuente ni una mala persona.”

Diversos medios y organizaciones independientes han advertido un aumento de las denuncias por violencia, robo, asaltos e inseguridad a nivel nacional, motivados fundamentalmente por la crisis económica, política y social por la que atraviesa la Isla.

Al alza los crímenes violentos

De acuerdo con el Informe sobre la Inseguridad Pública en Cuba , elaborado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) y publicado en agosto de este año, hubo un incremento de un 92% de los crímenes violentos en la Isla reportados en el segundo trimestre de 2023 con respecto al primero. A los 98 reportes de hechos violentos identificados por el OCAC entre enero y marzo (42 robos, 33 asesinatos, 17 asaltos y 6 delitos de otro tipo), los sobrepasan los 189 reportados entre abril y junio (77 robos, 49 asesinatos, 48 asaltos, 10 agresiones y 5 delitos de otro tipo).

Este crecimiento exponencial se ha hecho notable en las violencias por motivos de género, con mayor incidencia en mujeres y disidencias sexuales.

A la fecha, el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba han registrado 74 feminicidios, una cifra alarmarte máxime si se compara con las cifras de feminicidios ocurridos anualmente en Estados cuya población mayor a la cubana. Es por ello que han hecho un Tercer Llamado por el Estado de Emergencia por Violencia de Género en Cuba .

En el caso de las personas LGBTIQ, y específicamente de mujeres trans y travestis, organismos internacionales en repetidas ocasiones han alertado que estos son grupos poblacionales más vulnerables a experimentar múltiples violencias y agresiones físicas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Violencia contra personas LGBTI en América manifiesta su preocupación por “los altos índices de violencia que se registran contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), o aquellas personas percibidas como tales, en el continente americano, y la ausencia de una respuesta estatal eficiente frente a dicha problemática”.

Estos actos violentos contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no normativos o “cuyos cuerpos varían del estándar corporal femenino y masculino”, suelen demostrar altos niveles de ensañamiento y crueldad. En estas situaciones de violencia, según el documento, no solo entran en juego la orientación sexual o la identidad de género, sino también cruzamientos o intersecciones con otros vectores de opresión, tales como la raza, la pobreza, la edad, entre otros.

Violencia contra la comunidad LGBTIQ+

“La violencia contra las personas trans, particularmente las mujeres trans, es el resultado de la combinación de varios factores: exclusión, discriminación y violencia en el ámbito de la familia, de la educación y de la sociedad en general; falta de reconocimiento de su identidad de género; involucramiento en ocupaciones que las ponen en un riesgo más alto de violencia; y alta criminalización”, precisa el informe.

Las mujeres trans que realizan trabajo sexual son más vulnerables a estos tipos de violencia, incluyendo agresiones y asesinatos por parte de sus clientes o de pandillas.

El caso de Roxana se suma a los hechos de violencia por motivos de género y transmisoginia registrados en los últimos meses en la Isla y que siempre han ocurrido, solo que cada vez se hacen más visibles.

Según La Rusa, en horas de la tarde de este sábado Roxana fue trasladada de Cárdenas al hospital Faustino Pérez del municipio cabecera de la provincia, con varias fracturas de cráneo. Se reporta grave hasta el momento.

