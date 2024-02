MÉRIDA, México -. La campaña solidaria para Amanda Lemus Ortiz, una niña cubana de dos años que necesita con urgencia un trasplante de hígado, alcanzó los 20 mil dólares recaudados.

“20k del GoFudMe. Ni les explico la alegría que tenemos. No encuentro palabras para describir la emoción, lo que sentimos…”, anunció en Facebook la activista Lara Crofs, que ha mantenido informada a la comunidad sobre el estado de salud de Amanda.

“Qué más puedo decir que muchas muchas gracias DIOS ME LOS BENDIGA! El grito de una niña de dos años que intenta sobrevivir fue tan grande y desgarrador que hizo que una comunidad de cubanos, que ni tan siquiera nos conocemos, nos hallamos unidos en estos últimos 19 días para GRITAR”, agregó en el post donde difundió una foto acompañada, entre otros, de la niña y su madre.

En medio de la situación médica de Amanda y la falta de recursos del fallido sistema de salud cubano, la solidaridad tanto dentro como fuera de la Isla da esperanzas para la niña y su familia.

En la recogida de fondos, organizada por activistas cubanos para costear los gastos de la operación de Amanda fuera de Cuba, hasta el momento han participado 92 personas.

A pesar de la presión mediática y la indignación generalizada, el régimen cubano no se pronunció sobre el caso de Amanda hasta el pasado 25 de enero. Las autoridades reconocieron la gravedad de la situación de Amanda y la necesidad de un trasplante de hígado con donante vivo. Sin embargo, la burocracia y la falta de acción han obstaculizado el proceso, frustrando a su familia y seres queridos.

En la presentación de la campaña, en desgarrador testimonio, se lee: “Hola, mi nombre es Amanda, apenas tengo dos años y no puedo escribir, mis papis están escribiendo por mí. Yo nací con una enfermedad que se llama atresia de las vías biliares, cuando tenía dos meses me operaron para alargar mi vida y esperar por un trasplante de hígado. Ya ha pasado más de un año y mi salud empeora cada día”.

“Mi papi va a donarme su hígado porque es compatible, yo solo necesito un pedacito, pero es una operación costosa y mi mami y mi papi no pueden costearlo, ahora padezco de insuficiencia renal también porque la cirrosis me está haciendo daño en los riñones, el déficit de calcio me ocasiona fracturas patológicas, típicas de la osteoporosis. (…) El tiempo sigue pasando y mi vida con solo dos años se va muriendo. Por favor, ayúdame a vivir, lo que sea que puedas, ayudará a regalarme una sonrisa y me dará esperanzas…”, explica la presentación de GoFundMe.

