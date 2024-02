MÉRIDA, México -. La legendaria y controvertida periodista deportiva Julita Osendi, que marcó una época en la televisión cubana, habló sin tapujos sobre su orientación sexual y dijo estar “orgullosa de la compañera que tengo”.

Osendi, de 70 años, se pasó por el canal de YouTube de Ernesto Morales y en una extensa entrevista habló además de su decisión de emigrar, su relación con el régimen cubano o su trayectoria profesional en la isla.

Orientación sexual y homofobia

“Yo sí te puedo decir que yo estoy muy enamorada, muy enamorada. Yo me siento muy bien. Yo vivo orgullosa de la compañera que tengo, Sabi, es una mujer culta, y que adora a mis nietos. Yo me llevo muy bien con su familia, así que ese es el tema que te puedo decir. No, no tengo más nada que explicarte”, comentó Osendi cuando Morales le preguntó sobre los ataques homofóbicos de que fue blanco como personaje público en un ámbito dominado por hombres en Cuba.

Además, la periodista, que rompió barreras en Cuba imponiéndose en un ambiente profesional exclusivo para hombres, habló de lo complicado que era salir del clóset en un país tan machista.

“Sencillamente, no era algo que hubieras querido manejar abiertamente. No sé, quizás llegó esta que es la que es. Yo con esto no quiero decir absolutamente nada, nada en contra de mis anteriores parejas, varones y hembras. No quiero decir nada. Me quito el sombrero, todo, abrazos y besos, pero esta es la que es, y estoy muy orgullosa, muy orgullosa”, dijo.

Privilegios

Asimismo, la periodista sacó pecho de su talento y cuando Morales le preguntó sobre si creía que su posición era más privilegiada que la de otros profesionales en Cuba dijo no haber tenido ningún privilegio.

“Si tú le llamas privilegio a ir a las 5 de la mañana y regresar a las 12 de la noche trabajando como una yegua (…) Y te voy a decir más yo fui sancionada varias veces porque yo tenía el piquito muy caliente, no en la pantalla. Si lo hubiera hecho en la pantalla me hubieran levantado en peso, pero fuera de la pantalla cosas que yo no entendía (…) Yo te puedo asegurar a ti que si Julita fue a todos esos lados fue de verdad porque Julita la partía en dos”, se defendió.

Emigrar a EE.UU.

Osendi se refirió a la decisión de emigrar como un ejercicio de humildad y dijo a estar dispuesta a considerar cualquier trabajo de servicios, desde Walmart hasta cuidar ancianos.

“Me arrepiento de no haberme quedado en agosto de 1987 en Indianápolis”, dijo sobre un ofrecimiento que tuvo de abandonar una delegación oficial.

Julita dijo que con sus 3 hijos pequeños en la isla le fue muy difícil tomar la decisión de “desertar” en aquel entonces, pero que también comulgaba con el régimen cubano.

“Yo soñaba aquello, yo creía que aquello era bueno”, confesó.

En 2032, Osendi reveló que llegó a Estados Unidos como resultado de un proceso de reclamación que le interpuso su hijo.

La otrora voz del periodismo deportivo oficial se ha mostrado decepcionada, frustrada y crítica con el régimen de La Habana en el que antes creyó.

