AREQUIPA, Perú – “Con un sueldo como el mío no daba ni para comer”, dijo la reconocida periodista deportiva Julita Osendi, quien recientemente concedió una entrevista para el canal de Youtube de Ernesto Morales.

Entre otros temas, entrevistada e interlocutor discutieron sobre los privilegios de Osendi como profesional destacada dentro del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, parte fundamental del aparato propagandístico de la dictadura.

“¿Qué privilegios señor! Viviendo en el cerro en una casa que se estaba cayendo”, cuestionó la periodista.

Al respecto, la cubana de 70 años intentó justificar su falta de prerrogativas con los burocratismos que enfrentó para reparar su vivienda. Según contó, luego de varios trámites y casi “suplicar” fue una micro brigada a arreglar el techo, trabajo en el que demoraron dos años.

Asimismo, Osendi refirió que sufría de los mismos problemas que sus vecinos estando en la Isla, por ejemplo, escasez de agua y mal funcionamiento del servicio de gas de la calle.

Ernesto Morales rebatió los fundamentos de la reportera, alegando que, si bien Julita era una muy buena profesional, otros innumerables cubanos como sus propios padres (profesores), también lo eran, aunque nunca fueron premiados con viajes o carros.

“Probablemente no veas cuáles eran esos privilegios porque estabas dentro (…) Pero yo no creo que tu tengas la dimensión verdadera de lo que se vivía en las casas cubanas, que no tenían eso y que estaban literalmente perdiendo la vista por el hambre. Porque la polineuritis avitaminosis de los años noventa no es un invento”, dijo Morales.

Con relación al automóvil, Osendi reconoció que se había ganado un carro por ser periodista “vanguardia” y estando todavía “nuevecito”, el padre sus hijos lo destrozó en un accidente al caer por un barranco. Luego, a petición del fallecido dictador Fidel Castro, le vendieron otro vehículo “a plazo”.

Las declaraciones sirvieron a Morales para argumentar la diferencia entre la periodista y el resto de profesionales en la Isla, quienes a su juicio no tienen la posibilidad de comprar un auto, ni tampoco hubiesen tenido el dinero, ya fuera en cuotas, para pagarlo.

“Si tú le llamas privilegio a ir a las 5 de la mañana y regresar a las 12 de la noche trabajando como una yegua (…) Y te voy a decir más yo fui sancionada varias veces porque yo tenía el piquito muy caliente, no en la pantalla. Si lo hubiera hecho en la pantalla me hubieran levantado en peso, pero fuera de la pantalla cosas que yo no entendía (…) Yo te puedo asegurar a ti que si Julita fue a todos esos lados fue de verdad porque Julita la partía en dos”, se defendió Osendi.

Durante la entrevista, la legendaria y controvertida reportera deportiva, quien marcó una época en la televisión cubana, también habló sin tapujos sobre su orientación sexual y dijo estar “orgullosa de la compañera” que tenía.

Además, habló sobre su decisión de emigrar, su relación con el régimen cubano y ofreció detalles su trayectoria profesional en la Isla.

