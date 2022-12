CDMX, México.- Milenio, uno de los principales diarios mexicanos ha reseñado hoy la agonía que sufren los cubanos en la isla para comprar un pedazo de carne de cerdo y otros alimentos. Los mercados estatales, donde en vísperas de fin de año empezaron a ofertar la carne a precios más bajos que los habituales, han sido tomados por una población desesperada. Para muchos esta es su única opción de poder alcanzar el alimento que se come tradicionalmente cada fin de año.

“Estoy aquí desde ayer para ver si puedo comprar un pedazo de puerco”, dijo a Milenio Josefina Álvarez, de 68 años, funcionaria jubilada, quien era parte de un tumulto de consumidores ansiosos que esperaba su turno en el municipio de Playa, en el oeste de La Habana.

La oferta estatal es aproximadamente 200 pesos más barata que el precio en el mercado informal, cuando hay suministro. En los últimos días las imágenes de las infinitas filas y las peleas en las colas para conseguir alimentos han sido compartidas en redes sociales. En las colas no hay distinción de edades. Tanto niños como ancianos pasan horas a la intemperie desde la noche para alcanzar la carne , que al otro día pondrán en venta.

Son el retrato de un país que vive en la barbarie, casi.

“A mí no me alcanza la jubilación (2 mil pesos mensuales) para comprar lo que siempre he comprado para festejar la navidad, mire como está esto de gente para comprar aunque sea un pedacito de puerco, ni pensar en turrones de jijona o alicante, porque eso solo se vende en dólares”, comentó Álvarez. Su jubilación equivale a menos de 16 MLC según la tasa formal. Es decir, esta señora gana al mes lo suficiente para comprar dos, o con suerte, tres turrones. Nada más puede comprar.

A eso debe sumársele que la adquisición de MLC se le dificulta muchísmo a las personas que no reciben remesas en divisas. Los cubanos en la isla que no son apoyados económicamente por los emigrados pueden adquirir un máximo de 100 MLC pero las colas son interminables en las casas de cambio y el sistema digital para establecer los turnos suele colapsar. Es en estas tiendas donde hay mayor variedad de alimentos.

Esta navidad será una de las más tristes en Cuba de los últimos años, además de la aguda crisis económica como nunca antes faltan personas en sus mesas. Este ha sido el año con más éxodo desde la isla.

“Bueno, yo este año no monté el arbolito de navidad en casa por todos los líos de los apagones y eso, y además porque una se cansa de estar de cola en cola para cualquier cosa”, admite Álvarez.

