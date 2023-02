Ciudad de México, México.- Cuando el terremoto, de magnitud 7.8, sacudió de madrugada su ciudad natal de Adiyaman, en Turquía, Taha Erdem y su familia estaban dormidos.

En segundos fueron sepultados en vida por los muros del edificio donde vivían. Thaha, de 17 años, quedó separado por los escombros de sus padres y hermanos. El matrimonio dormía en la misma habitación con sus dos hijos menores de 13 años y nueve años, mientras su hijo mayor estaba en otro cuarto.

En medio del desespero, la madre gritaba a Thaha. Si era el momento de morir quería que toda su familia estuviese junta, relató la señora a The Associated Press.

El joven, solo y sin poder moverse o escuchar la voz de su madre, decidió filmar con su celular un mensaje de despedida, con la esperanza de que lo descubrieran después de su muerte por el terremoto.

“Creo que este es el último vídeo que grabaré para ustedes”, dijo mientras le temblaba la mano por las réplicas que movían los escombros y acortaban el poco espacio que tenía.

“Todavía estamos temblando. La muerte, amigos míos, llega en el momento en que uno menos se lo espera”, dice Taha, antes de recitar una oración musulmana en árabe. En el fondo se oyen gritos desesperados de otras personas atrapadas

“Hay muchas cosas de las que me arrepiento. Que Dios me perdone todos mis pecados. Si salgo vivo de aquí hoy hay muchas cosas que quiero hacer. Seguimos temblando, sí. No me tiembla la mano, es sólo el terremoto”.

El adolescente continúa relatando que cree que su familia ha muerto, junto con muchos otros en la ciudad y en Turquía en general, y que él se unirá a ellos.

Afortunadamente el muchacho no murió, sino que fue rescatado poco después por sus vecinos, quienes con sus propias manos o las herramientas que hallaron lo sacaron y llevaron con una tía.

Diez horas después, su familia también fue rescatada. Cuando su madre supo que Thaha estaba vivo y con su tía, pudo respirar. “El mundo era mío en ese momento”, dijo Zeliha a la agencia de prensa. “No tengo nada, pero tengo a mis hijos”.

Aunque hasta ayer encontraron sobrevivientes, el gobierno de Turquía suspendió este domingo las operaciones de rescate porque ya son mínimas las posibilidades de hallar personas con vida. Las autoridades informaron que el total de fallecidos por los siniestros supera los 40 mil 600.

