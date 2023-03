Ciudad de México, México.-Con solo 27 días de nacido, Yasiel Fajardo Aguilar fue sometido a una intervención quirúrgica donde le pusieron un marcapasos (pequeño dispositivo que se implanta en el pecho para ayudar a controlar los latidos). Eso le permitió crecer con cuidados pero desarrollar una vida normal.

Actualmente el joven de 24 años se encuentro ingresado, luchando por su vida. El marcapasos que usa ya se venció y necesita renovarlo, pero no hay en los hospitales.

Su familia, desesperada, decidió acudir a las redes para pedir ayuda.

“En estos momentos se encuentra ingresado en terapia en el Cardiocentro de La Habana , descompensado porque su marcapasos llegó al tiempo máximo: 10 años. Lo tienen permanente con equipos para mantenerlo hasta que haya la oportunidad de que se le pueda cambiar ese marcapasos. Pedimos, por favor, a alguna institución o persona que nos pueda ayudar. Estamos desesperados. Es un joven que apenas comienza a vivir”, escribió en Facebook, su tía Marisol Aguilar.

Luis Jímenez Aguilar, primo del joven, añadió que Yasiel está con una dieta estricta, solo de pollo jugos naturales leche saborizada sopas y viandas hervidas. Además acotó que su familia es de Jiguaní, provincia de Granma, pero que ahora sus padres están a tiempo completo en La Habana, cuidándolo.

“Me atrevo a pedirle a cualquier organización, persona, iglesia o entidad que pueda ayudarnos de alguna manera por favor lo haga. Su madre y padre están en el hospital y no tienen familiares cerca que puedan ayudar”, escribió.

Si alguna persona puede ayudarlos. Estos son sus contactos: para Maria Elena Aguilar: 51533913 y Joaquin Fajardo: 51721769.

Mientras vemos cómo levantan un hotel tras otro y exportan las medicinas que se producen en el país, siguen reportándose falta de insumos médicos básicos en toda Cuba. Incluso se han denunciado muertes en los hospitales por falta de recursos.

Historias que se repiten

A finales de febrero, María de los Ángeles Pérez González denunció que se madre anciana llegó con su madre anciana al cuerpo de guardia del Hospital Provincial de Cienfuegos con una pielonefritis aguda severa (infección urinaria que se define como la presencia de gérmenes en la orina). Su estado era grave y estaba a punto de hacer un fallo renal. Además sufría muchos dolores y estaba deshidratada por los vómitos.

Aún así, la doctora al verla le aseguró a María que la anciana no tenía criterio de ingreso, que la iban a hidratar un poco, a inyectarle un diclofenaco y podía regresar para la casa a morir.

La especialista le confesó que la situación del antibiótico endovenoso, que era lo que necesitaba “estaba muy difícil”.

María de los Ángeles se negó a llevarse a su madre porque sabía que era condenarla a muerte sin luchar siquiera. Gracias a sus reclamos finalmente la ingresaron con indicación de aplicarle un medicamento llamado cefotaxima, pero nunca lo hicieron.

Un grupo de médicos se reunió para decidir a quiénes aplicar el medicamento endovenoso. No hay para todo el mundo, así que los galenos no tienen otra opción qué seleccionar entre sus pacientes a quién dejarán vivir y quién no tendrá la misma oportunidad. La anciana no fue elegida y falleció.

