AREQUIPA, Perú – Leudis Rodríguez Marrero, un joven cubano de 30 años, lleva más de 10 días desaparecido en Mayabeque desde que fuera visto por última vez en el municipio de Nueva Paz el pasado 1 de marzo.

Una publicación en Facebook de Kateryn Sánchez, prima del desaparecido, exhorta a los usuarios de la plataforma a compartir el caso de su familiar en aras de dar con su paradero.

“Hoy somos nosotros, pero mañana puede ser uno de ustedes. Compartan por favor en modo público. Necesitamos encontrarlo yaaa”, escribió la cubana, cuya información de perfil la ubica en Tampa, Estados Unidos.

Según ha contado Sánchez en anteriores actualizaciones, su primo desapareció un viernes y su teléfono estuvo conectado por la tarde. El domingo, una de sus tías recibió una llamada de Alejandro Sepúlveda, dueño de la finca El Peniche, donde el joven trabajaba, diciendo que no aparecía y que había puesto una denuncia.

Enseguida la familia de Rodríguez Marrero se movilizó y empezaron a investigar. Kateryn Sánchez, por su parte, intentó comunicar con el teléfono celular de su primo.

“Las primeras llamadas me salían con el móvil apagado tipo 12:00 a 12:30, quizás un poquito más. Su teléfono me dio timbre en dos llamadas consecutivas, luego volvieron a apagar el teléfono. Yo seguí llamando y su teléfono me volvió a dar timbre nuevamente, y ya luego lo apagaron para nunca más encenderlo (o sea, apagado, encendido, apagado, encendido y por último apagado)”, detalló.

Si bien el desaparecido es natural de Santiago de Cuba, se encontraba en Mayabeque trabajando en la mencionada finca, presuntamente en malas condiciones laborales.

“Lo más seguro era que hasta hambre pasaba y él no decía nada”, afirmó Sánchez. “En la parte trasera de donde él se quedaba encontraron sangre (la cual hasta la fecha no hay resultados). Y le dieron o le habían dado candela a un platanal que había más para atrás. ¿Dónde está su teléfono, quién vive o quién está cercano a donde dio la última ubicación de encendido de su teléfono? Ahí hay 10 gatos -por así decir- ¡y nadie sabe nada! ¿Nadie vio nada? ¿En serio?”.

Como el caso del joven Rodríguez Marrero, quien es padre de dos niños, los reportes de personas desaparecidas en Cuba son cada vez más frecuentes en los últimos años. Los índices de violencia y criminalidad, también se han disparado.

