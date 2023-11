SAN LUIS POTOSÍ, México.- Javier Milei fue electo el nuevo presidente de Argentina en el balotaje realizado este domingo 19 de noviembre.

Milei, economista libertario radical y diputado en su primer mandato, derrotó en las urnas a Sergio Massa, actual ministro de Economía, quien reconoció la derrota antes de que se conocieran los resultados oficiales.

“Fue una campaña difícil”, dijo Massa a los simpatizantes peronistas en el búnker del partido en Chacarita.

“Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que eligió la mayoría de los argentinos”, dijo el ministro.

Milei obtuvo casi el 56% de los votos frente al 44% de Massa con el 96.7% de los votos escrutados.

#ULTIMAHORA El peronista Sergio Massa admite su derrota antes de que se conozcan los resultados oficiales del balotaje en Argentina — AP Noticias (@AP_Noticias) November 19, 2023

A partir del 10 de diciembre, Milei se convertirá en el primer economista en ser presidente del país.

Los activistas pro Milei se regocijaron por el triunfo de su líder de 53 años, al que describen como un visionario económico preparado para sacar a Argentina de una de las peores crisis económicas del país en décadas.

Javier Milei, crítico del comunismo

La campaña de Milei se centró en la promesa de aplicar una “motosierra” al Estado -recortando el gasto hasta un 15% del producto interior bruto- y dolarizar la economía para acabar con la inflación. La subida anual de los precios en Argentina alcanzó el 142.7% en octubre.

Milei ha mantenido una postura crítica hacia el régimen cubano. Llegó a afirmar que Cuba es una isla cárcel y sus calaboceros principales son los tiranos Castro.

ESTÚPIDO… Cuba es una cárcel y un infierno por la decisión de los comunistas. Subnormal, te cuento que el comercio es parte de la globalización.

PELOTUDO ATÓMICO…!!! — Javier Milei (@JMilei) March 31, 2018

“Cuba es una cárcel y un infierno por la decisión de los comunistas”, dijo.

La victoria de Milei, un antiguo comentarista de televisión que se hizo famoso por sus diatribas contra la mala gestión económica y la corrupción de la élite gobernante argentina, es un reproche al movimiento peronista de Massa, que ha dominado la política desde que el país recuperó la democracia en 1983.

