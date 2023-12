QUERÉTARO, México.- Varios influencers desmintieron las declaraciones de Pedro “Cheque” Miyares Vega, el hombre que se tatuó a Díaz-Canel el pecho, luego de que el cubano afirmara haber recibido dinero de ellos.

“Patria y vida. Me siento muy agradecido de Alain Paparazzi, Manuel Milanés y Ultrack, por el dinero que me enviaron para poderle comprar comida a mis hijos, y la ropa que me enviaron”, expresó en un video Miyares, simpatizante del régimen.

En el clip, con una bandera de Estados Unidos de fondo, el hombre alega haber recibido dinero de parte de los influencers. Acto seguido, muestra el congelador de su refrigerador, repleto de comida.

Con “Patria y vida” como nueva consigna, el hombre pronuncia un discurso completamente opuesto a sus declaraciones previas donde profesa lealtad al Partido Comunista y a Miguel Díaz-Canel.

Los tres creadores digitales implicados en la presunta colaboración con Miyares salieron enseguida a desmentirlo.

Manuel Milanés y Jorge Batista (Ultrack) contaron a CubaNet que era todo una falacia.

“¿Según su código penal no debe ir preso este señor por recibir dinero de terroristas? No sé qué se traen con esta jugada o si es iniciativa de este señor”, expresó Milanés.

Por su parte, Ultrack confirmó que no había entrado en contacto en ningún momento con el cubano con el tatuaje de Díaz-Canel.

“Es totalmente falso”, dijo Alain Paparazzi en un video transmitido en Facebook. “Si ustedes cuentan con este estropajo están perdidos”, añadió, en alusión a la difamación orquestada presuntamente por el régimen.

El cubano, que saltó a las noticias en junio pasado por tatuarse el rostro del gobernante Miguel Díaz-Canel y el logotipo del Partido Comunista de Cuba (PCC) en su pecho, había arremetido recientemente contra el dirigente y el régimen de la Isla en un video que circuló en redes sociales.

En el clip, Miyares Vega se quejó de su situación y exclamó: “Yo te defiendo a ti y veo que nadie me está apoyando. Es pa la p… todo el mundo pa’llá. No creo en nadie. Métanme preso que es lo único que saben hacer ustedes. (…) Nuestro líder de la Revolución Fidel Castro Ruz dijo vamos a convertir (…) las prisiones en escuelas. Están metiendo preso al país”.

Sin embargo, el miércoles 6 de junio, fecha en que se celebró el 62 aniversario del Ministerio del Interior (MININT), Miyares Vega publicó en Facebook las fotos de sus polémicos tatuajes, así como un texto con los motivos para inscribirse en la piel su apoyo al régimen de la Isla.

El cambio abrupto de postura llleva a concluir que se trata de una estratagema del régimen para crear difamar a los tres influencers cubanos, incluidos en una “Lista Nacional” de “personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo”.

La resolución identifica a 61 personas que supuestamente han promovido el terrorismo o la desestabilización en Cuba. Entre los incluidos en el Expediente Investigativo 71/2021 se encuentran Manuel Milanés, Alain Lambert (Paparazzi Cubano) y Jorge Ramón Batista (Ultrack).

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.