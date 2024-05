INDER no tiene presupuesto para llevar a Lemay Gutiérrez a Campeonato Mundial

AREQUIPA, Perú – El reconocido deportista cubano, Lemay Gutiérrez, no podrá asistir al próximo Campeonato Mundial de Apnea que se celebrará en Belgrado dentro de un mes. Así lo denunció el atleta en su perfil de Facebook.

“Lamentablemente hace unas horas me acaban de comunicar que no hay presupuesto para participar en el campeonato mundial de Apnea”, escribió Gutiérrez.

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y recreación (INDER) justificó también la decisión con la crisis económica existente en la Isla, y comunicaron que en ese contexto solo se priorizarán los atletas que participarán en las Juegos Olímpicos de París.

Gutiérrez participó en la pasada edición del Campeonato, y obtuvo dos medallas de plata, además de contar con el actual récord panamericano en su disciplina.

“Este año me he preparado como nunca antes, mejorando mis marcas personales notablemente con un solo objetivo (traer un oro para Cuba). Las personas más allegadas a mi conocen del enorme sacrificio al que me he sometido todos estos meses para lograr una puesta en forma óptima, duele mucho y siento mucha tristeza que estás cosas sucedan”, lamentó.

La ausencia del cubano supondrá que no podrá clasificar a los Juegos Mundiales (World Games), que incluirán Apnea, Apnea Adaptada y Natación con Aletas en piscina, a realizarse del 7 al 17 de agosto de 2025 en Chengdu, China.

Con más de dos décadas de experiencia en inmersiones y como entrenador de buceo del Hotel Memories Jibacoa, Lemay Gutiérrez está en la cumbre continental en la modalidad dinámica con monoaleta, en la cual recorrió 213 metros en 3:00 minutos en una piscina de 50 metros.

El buceo libre o apnea deportiva, como también es referido, es una disciplina que tiene como base la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua. Está compuesta por tres modalidades principales: la estática, la dinámica y la de profundidad.