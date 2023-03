La Habana. El periodista de CubaNet Osniel Carmona Breijo fue acosado este sábado 25 de marzo por un oficial de la Seguridad de Estado (SE), quien amenazó con apresarlo si volvía a salir de su domicilio durante el resto del día o en la jornada siguiente, fecha en que el régimen celebra elecciones parlamentarias.

Según informó a CubaNet el propio periodista, el miembro del cuerpo represivo lo abordó en plena calle a pocos metros de su vivienda, cuando retornaba de comprar algunos alimentos. “Sin presentarse me dijo que si en las jabas no llevaba de todo estaba embarcado, porque hasta el lunes no podía salir de la casa”, aseguró.

De acuerdo con su reporte, aunque el oficial no quiso admitir el propósito de la limitación de movimiento, de manera indirecta confirmó que la medida estaba encaminada a garantizar que Carmona Breijo no pudiera divulgar parte del acontecer citadino durante “las elecciones”.

“No te vamos a permitir que estés por ahí haciéndote el documentalista, si vuelves a salir hoy o mañana vas de cabeza para la estación. Esto es una cosa seria, no estamos para payasos como tú. Tú elijes: casa o calabozo”, cuenta Carmona Breijo que le aseveró el oficial de la SE. El represor también lo últimó con que pronto llegaría la hora del reportero.

El periodista amplía que no pudo lograr que el represor se identificara, a pesar de insistir. “Siempre respondía lo mismo, que no necesitaba presentación porque yo sabía perfectamente quién era él”.

Entre las advertencias lanzadas, el oficial mencionó el arresto sufrido por el comunicador el 19 de febrero pasado, cuando grababa la Feria Internacional del Libro de La Habana.

En aquella ocasión fue amenazado con enfrentar una sanción de 7 años por difundir propaganda enemiga.

Asimismo, lo convidó a abandonar el país de manera voluntaria para evitar unas supuestas represalias que se preparan en su contra. En los últimos tiempos la misma táctica ha sido usada para coaccionar a varios miembros del gremio.

“Para mí el periodismo es una profesión, un modo de vida y también mi hobby favorito. Con el tiempo entiendes que estás atado a un compromiso ético y moral, al deber de seguir destapando aquellas cuestiones que, intencionalmente o no, permanecen ocultas y dibujan la realidad de muchas personas. No tengo intenciones de ceder ante eso”, resaltó.

Por último, Carmona Breijo hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional en el que responsabiliza al régimen de cualquier acción negativa en contra suya o de su familia.

“Todos sufren. L familia muchas veces siente en la nuca esa respiración tóxica de los represores, o llora por dentro ante los abusos a los hijos, a los nietos. Muchas veces también se fragmenta”, puntualizó.

La represión contra Osniel

A finales de abril del pasado año, el reportero fue detenido en las afueras del Parque Infantil La Mariposa, perteneciente al complejo Parque Lenin del municipio Arroyo Naranjo, donde tomaba imágenes para un trabajo periodístico.

En ese entonces, Carmona Breijo fue trasladado a la Novena Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en San Miguel del Padrón, donde permaneció aproximadamente 18 horas encerrado en una habitación de apenas dos metros cuadrados, sin luz ni ventilación.

“La sensación de claustrofobia y de asfixia fue enorme, incluso sentí alivio cuando entraron los oficiales de la Seguridad de Estado (SE). Pensé que después del interrogatorio y las amenazas seguro me pasarían a un calabozo común, y con suerte me pondrían en libertad ese mismo día”, detalló el periodista, quien amplía que es la segunda ocasión en que es llevado a la misma unidad de la PNR.

