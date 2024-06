MÉRIDA, México -. Camilo Ochoa, un barbero del barrio El Condado, en Santa Clara, sería otro de los mercenarios cubanos reclutados por Rusia que han muerto en la guerra de Ucrania, según asegura un reportaje de Mario J. Pentón para Martí Noticias.

Ochoa, de 34 años, habría muerto por causa de la explosión de una bomba que acabó con su vida y la de otros nueve cubanos al servicio del Kremlin, reveló a Martí Noticias Bárbara Ochoa, hermana del mercenario.

“No sabemos prácticamente nada de él. Nuestra hermana, que está en Rusia está haciendo todos los trámites. Le faltaba un año para terminar su contrato en la guerra”, agregó la hermana.

El joven estaba casado y tenía dos hijas, de 3 y 12 años. También lo sobrevive su madre.

“Más que mi amigo, él era mi hermano, un chamaco que tenía, como todo el que vive en Cuba, mucha necesidad. Quería sacar adelante a sus dos hijas, a su madre y a su mujer”, comenta al respecto su hermana.

Por su parte, su esposa, que se identifica en redes sociales como Yamarys Yaray, no quiso abundar mucho y negó tener confirmación oficial sobre la muerte de Ochoa.

“Si Dios decidió o no decidió quitarle la vida a Camilo, no lo sé, porque oficialmente no tengo nada dado, y no tengo por qué darle información oficial a nadie”, dijo vía telefónica a Martí Noticias.

La mujer de Ochoa, quien estuvo por meses en Rusia, volvió a Santa Clara con el objetivo de comprar una casa, aseguran vecinos.

“Ni siquiera le van a devolver el cuerpo. Ella llamó a la Embajada de Rusia en Cuba y ahí le dijeron que van a hacerle una misa en Rusia y le recogerán algo de dinero. La esposa va a regresar a Rusia y no sabe cómo enfrentar esa realidad”, declaró una vecina que no quiso ser identificada.

Por su parte, Eugenio Martínez, amigo de la infancia de Ochoa, explicó que la esposa del difunto mercenario está en negación.

“Nunca logras tu sueño de regresar con dinero de la guerra. A todos los que conozco, que son muchos, los han matado poco antes de que termine su contrato”, dijo Martínez, quien dice no conocer a un cubano que haya vuelto con vida y pidió a los jóvenes de la isla no enrolarse en la invasión.

Los reportes de mercenarios cubanos muertos en la invasión a Ucrania se han venido sucediendo en los últimos meses.

A finales de mayo, se conoció la muerte de Mario Alberto Céspedes Pérez, un represor tunero del MININT, que murió tras el ataque de un dron en Ucrania.

En febrero, por su parte, la esposa de Raibel Palacio, un cubano reclutado por el ejército ruso que falleció en enero en la guerra de Ucrania, denunció que el joven fue enterrado en una fosa común pese a las promesas de repatriación.

