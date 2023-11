SAN LUIS POTOSÍ, México.- Una madre cubana de tres hijos agradeció el gesto solidario de cubanos que le donaron una casa, donde puede ahora descansar sin el riesgo del peligro de derrumbe en que vivía.

Mileisy Rosales Vázquez, de la ciudad de Camagüey, recibió una casa donada por cubanos generosos que se sensibilizaron con su caso, luego de trascender las precarias condiciones en que vivía.

“Me siento que no me creo todavía que estoy en una casa nueva con mis hijos. Que no tengo miedo a lo que pasará”, expresó Rosales al periodista independiente José Luis Tan Estrada, en una comunicación enviada a Cubanet.

Vivienda en la que residía (Foto: José Luis Tan estrada)

Su hijo más pequeño, según refirió, está feliz en el nuevo hogar y los más grandes también.

“Estoy muy emocionada con este nuevo cambio en mi vida, tanto que lo soñaba y se me hizo realidad. Gracias a cada una de las personas que me apoyaron e hicieron realidad mi sueño. Al equipo de Huellas que me apoyaron mucho en este proceso”, dijo.

En su mensaje agradeció especialmente a Tan Estrada, quien visibilizó su caso en redes sociales.

Según contó el periodista a Cubanet, varios cubanos se unieron para lograr adquirir la casa. El mayor aporte lo hizo una persona que pidió anonimato, de acuerdo con su testimonio.

El inmueble tiene sala, dos cuartos, baño, cocina y patio. Está equipado con televisor, refrigerador, ventiladores, cocina de dos hornillas y muebles.

Mileisy Rosales vivía con sus tres hijos de dos, 11 y 12 años de edad, respectivamente, en una vivienda en peligro de derrumbe.

La construcción, hecha de madera, ya no se sostenía. El material se había podrido con el paso del tiempo. La casa estaba inclinada completamente hacia un costado, por lo que en cualquier momento podría desplomarse.

Rosales, ama de casa, no disponía de los recursos para reparar, por lo menos, una parte del inmueble.

Luego de varias denuncias en las redes sociales, las autoridades locales fueron hasta su vivienda pero nunca ofrecieron solución a su caso.

