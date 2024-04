AREQUIPA, Perú – Bárbara Gómez, una cubana que vive en Valencia, España, se volvió conocida esta semana mientras esperaba en la fila de un juzgado. A través de un video se puede ver a la joven increpando al exministro Eduardo Zaplana por saltarse la cola de entrada al recinto, un hecho que inmediatamente se hizo viral en redes.

“¡Haz la cola!”, le dijo la mujer hasta cuatro veces a Zaplana, que sonreía desconcertado. “Yo estoy aquí desde temprano. A las nueve y media tengo cita y viene este hombre aquí con la cara dura y las cámaras. ¡Pues háganme fotos a mí también!”, protestó Gómez.

¡HAZ LA COLA!



Fins i tot anant al seu judici per corrupció, Zaplana evidencia tot el que representa el PP valencià. pic.twitter.com/YPgXYu1Xx0 — Compromís (@compromis) April 9, 2024

Desde entonces, la cubana ha parecido en televisión española como figura de interés y ha comentado sobre el incidente en su perfil de Tik Tok. Por su parte, ese día Zaplana dio inicio al juicio en el que se le acusa de corrupción, razón por la cual asistió al juzgado.

Durante una entrevista en el programa En boca de todos, del Canal 4, Gómez se mostró sorprendida por su repercusión mediática y dijo no haber reconocido en un primer momento al expolítico español. Ella solo quería que se respetara la cola, señaló.

“No esperaba esto, de verdad, tampoco era para tanto (…) Yo no sabía nada de que esto iba a salir y antes de ayer empiezan las personas: ‘Bárbara, que la has liado en los juzgados con un político’. Y yo no sabía nada, yo simplemente estaba haciendo mi cola”, contó.

La cubana comentó también que ella estaba en los juzgados como testigo a un juicio y que actuó de ese modo porque ‘”no quería llegar tarde por ese hombre”.

Hablamos con Bárbara Gómez, la mujer que se ha hecho viral por avergonzar al exministro Zaplana y mandarle a hacer la cola como todo el mundo.



🔴#EnBocaDeTodos11Aen @cuatro con @Nacho_Abad ➡https://t.co/YxZKMJVWfz pic.twitter.com/TxQFhWCbxg — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) April 11, 2024

“Di lo que tú quieras, Eduardo Zaplana, es lo que hay, la cola. Así que a mí no me vas a hacer nada, ¿vale? Ya puedes mandarme a matar si quieres, vamos a ver, esta negra dura mil. A coger la cola, tío”, expresó en otro video que se compartió en X (antes Twitter).

