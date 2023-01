CDMX, México.- El cubano Yoan Karel Almaguer Tamayo, uno de los 12 desaparecidos tras el naufragio de la embarcación en Cárdenas este 23 de enero, fue hallado sin vida durante la madrugada. El cuerpo del joven fue arrastrado por el mar hasta las inmediaciones del hotel Iberostar de Varadero.

La noticia fue confirmada en redes sociales por familiares y amigos del muchacho.

“Yo pido de favor a la persona que subió la foto de mi primo en la playa sin vida que la quite, por favor. Somos muchos los dolientes y creo que es una falta de respeto enorme haber subido semejante foto. Espero que se me entienda, pueblo. Estoy dispuesto a responder a cualquier duda o comentario”, escribió en su perfil Jorge Marín.

Otros usuarios también confirmaron que el cadáver encontrado fue identificado como Yoan Karel Almaguer.

“Sí es Karel, qué triste todo esto. Muy bueno y con una bebé también. Muy,muy triste, tan joven y tan alegre que era. EPD”, comentó Daniela Abraham.

Por su parte su prima Odalmis Almaguer expresó el profundo dolor que deja esta noticia en la familia.

“Mi vida, mi primo, más que eso mi niño, mi hermanito. Dios mío, por qué te nos fuiste. Sabes que te voy a querer para toda mi vida, me dejaste a mí y toda tu familia un vacío enorme. Todos los días esperaba tu llamada. Todavía no me lo puedo creer. Te extraño mucho mi niño lindo. Nunca te olvidaré, estarás con nuestra abuelita que tanto te quería. Te extrañaré para siempre, mi hermano. EPD”, expresó.

Ayer este medio publicó que Yaylin Mesa Vázquez, una de las sobrevivientes del naufragio, pidió a las autoridades que no detengan la búsqueda de los cuerpos, para que sus familias pueden despedirse y enterrarlos.

La mujer hizo una publicación en Facebook donde contó que han tenido noticias de lo que los guardacostas cubanos han decidido parar la búsqueda de quienes siguen desaparecidos.

“Le ruego a todos que pongan un granito de arena, todo el que pueda que ayude a buscar. Los guardacostas quieren parar la búsqueda y tengo entendido que después de 48 horas es que el cuerpo sube y flota. ¿Cómo es posible que quieran parar la búsqueda?”, cuestionó la balsera. “No es justo. Muchas familias estamos esperando aunque sea el cuerpo de ellos para hacerle un entierro”

El pasado 27 de enero a través de sus medios de propaganda, el gobierno cubano notificó que al menos cinco personas murieron y 12 se encontraban desaparecidas tras el naufragio de una embarcación casera frente a las costas de Cárdenas.

Los nombres de los casi 30 balseros involucrados no fueron revelados en el comunicado, que solo detalló que entre los fallecidos hay una joven de 19 años.

“Todos los involucrados en el incidente residen en Cárdenas y salieron del país de manera ilegal el 23 de enero por Torrontela, un punto de la costa de Cárdenas, con el propósito de llegar a territorio de Estados Unidos, exponiéndose a una riesgosa travesía”, agregó el medio oficial.

