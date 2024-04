LA HABANA, Cuba -. A la Gran Logia de Cuba “se le prohíbe realizar actividades oficiales, ni se expedirán certificaciones ni operar cuentas bancarias”, tampoco las oficinas de la Gran Secretaría y Gran Tesorería podrán “recibir documentación alguna por estar suspendida nuestra Gran Logia”, informó este viernes el ex Gran Maestro Mario Alberto Urquía Carreño mediante un comunicado al que CubaNet tuvo acceso.

Pese a haber sido expulsado de su cargo y haberse nombrado un nuevo Gran Maestro durante la sesión anual de la Alta Cámara Masónica (Poder Legislativo y único con las facultades para destituit a un Gran Maestro en funciones) desarrollada el 24 de marzo último, Urquía Carreño insiste en que “lo acontecido” fue “inconstitucional”.

Mario Urquía narra que fue citado este 5 de abril por la Oficina de Asociaciones del Ministerio de Justicia (MINJUS).

“Al personarme me fue entregado un documento oficial dirigido a mi persona en calidad de Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba de A.L. y A.M., donde manifiesta que se ha tenido conocimiento de elecciones realizadas el 24 de marzo y no se ha recibido aun el Acta correspondiente de dicha sesión, por lo que no está validada por el MINJUS”, expone.

En “ausencia de la documentación requerida y la revisión de los documentos solicitados”, el MINJUS le expuso la suspensión de la Gran Logia “hasta el esclarecimiento de lo acaecido”.

Y como si continuara siendo el Gran Maestro, Mario Urquía informa que el resto de las logias del país pueden continuar sus trabajos, así como asegura “que en los próximos días me presentaré en el Gran Templo Nacional Masónico (GTNM) como Gran Maestro legalmente en funciones”.

No informa cómo regresará a su puesto ni quiénes lo apoyan pero, de hacerlo, Urquía estaría violando la división de poderes de la Masonería y su expulsión por parte de la representación de las más de 300 logias del país que el 24 de marzo lo destituyeron a gritos de “fuera, usurpador, sinvergüenza, traidor”.

La expulsión de este Gran Maestro ocurre tras el robo de 19 mil dólares en su oficina el pasado 5 de enero, delito por el cual constituye el único sospechoso investigado por la policía.

En febrero último, dos masones lo acusaron a nombre del Patronato del Asilo y el director del Asilo Nacional Masónico por los delitos de “incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas” (Artículo 303 del Código Penal) e “incumplimiento del deber de denunciar” (Artículo 204).

La parte acusadora se basa en que, aunque Urquía Carreño hizo la denuncia del robo, esta sucedió casi una semana después y por exigencia del Patronato del Asilo, además de que manifestó intención de ocultar el delito.

CubaNet corroboró que Mario Urquía se ha comprometido a devolver los 19.000 USD en pocos meses. Sin embargo, sobre este aspecto y el robo de este dinero perteneciente al Asilo Nacional Masónico y que estaba bajo su custodia, solo dice en su comunicado que “en su momento informará” lo sucedido, así como pide paciencia pues “muy pronto tendremos las respuestas que necesitamos y que distan mucho de lo publicitado y que solo persiguen legitimar el ‘golpe de Estado’ orquestado por un grupo de hermanos”.

A una semana de su expulsión, Urquía también fue acusado ante las autoridades cubanas por apropiación indebida de 2.360 dólares que le fueron entregados al inicio de su Gran Maestría, en marzo del pasado año.

“Han seguido apareciendo montos de dinero faltantes durante su gestión como Gran Maestro”, aseguró a CubaNet un masón que solicitó el anonimato.

“Que se dirija a los masones cubanos después de ser expulsado de manera tan bochornosa y ante tanto descrédito –pues todos sabemos que es un ladrón–, pareciera una burla. Pero ya sabemos lo que hay detrás: la Seguridad del Estado lo está forzando para sembrar el caos y luego rehacer la Masonería a su manera y con sus comprometidos”, añadió la misma fuente.

Pese a existir un nuevo Gran Maestro en funciones, continúan las tensiones en la masonería cubana. A este caos se suma otro que pudiera servir de pretexto para la intromisión de la Oficina de Asuntos Religiosos y Fraternales del Comité Central del Partido Comunista: en la sesión de Alta Cámara del 24 de marzo, según estipulaba la legislación masónica, debió asumir la Gran Maestría el Diputado Gran Maestro, Gerardo Cepero Díaz.

Por este motivo, otro masón consultado por CubaNet aseveró que “esta es una Gran Maestría tan ilegal como la anterior. Aquella por corrupta, esta por inconstitucional. La Masonería de Cuba es fiel reflejo de la sociedad. El 24 de marzo me convencí de que un cambio-fraude en Cuba es muy posible. Los masones cubanos tienen lo que se merecen. No pensé que lo iba a decir alguna vez, pero hoy lo digo a conciencia”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.