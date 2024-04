AREQUIPA, Perú – Las fuerzas represivas del régimen en la Isla continúan hostigando al sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. Un video grabado por el cubano muestra el momento en que agentes de la policía castrista visitan su vivienda para acosarlo.

“No hay combustible para los cubanos, pero la policía tiene gasolina para ir a acosar a Iván Hernández Carrillo sin razón alguna. Por años el régimen no permite a Iván ni salir de la provincia”, escribió la activista y promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá, quién replicó la grabación.

En el material, una patrulla policial se estaciona frente a la casa de Hernández Carrillo, y posteriormente una agente se acerca a la casa con la excusa de entregar una citación.

Los cuerpos represivos del régimen cubano, encabezados por los órganos de la Seguridad del Estado, suelen citar a activistas y opositores a interrogatorios que suelen terminar en detenciones arbitrarias.

Hernández Carrillo se negó a firmar el documento citatorio luego que la represora asegurara desconocer el motivo del mismo. La agente dio entonces las buenas tardes y se retiró con premura del alcance del lente.

El pasado 29 de marzo, la Seguridad del Estado amenazó con 15 años de prisión al sindicalista independiente tras detenerlo el viernes en Matanzas.

Hernández Carrillo denunció a Diario de Cuba que fue detenido mientras viajaba de Matanzas a La Habana para un chequeo médico y trasladado a la estación policial de La Playa bajo un fuerte despliegue de efectivos.

“Me interrogaron un oficial de la Seguridad del Estado, que se llama Joel, y una instructora que no quiso identificarse por su nombre. Me dijeron que me estaban levantando en acta advertencia por un delito en el que quieren implicarme y que ellos llaman ‘contra el orden constitucional’” explicó el opositor.

“Dicen que yo estoy atentando contra el orden constitucional y que también he cometido un delito de mercenarismo”, agregó el expreso político.

El expreso político de la Primavera Negra advirtió a los agentes que están violando sus derechos constitucionales de transitar libremente por el país.

