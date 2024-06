AREQUIPA, Perú – La pequeña Amanda Lemus ríe y se divierte mientras se recupera favorablemente de su cirugía de trasplante de hígado en España.

Así lo mostró la activista Yamilka Laffita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, al compartir en Facebook un video de la niña disfrutando de la televisión en el sofá del hospital donde es atendida.

“¡Amanda, la felicidad hecha vida! Yo no tengo palabras para describir la enorme alegría que me provocan estos videos. Ver a la beba reír es la prueba más fehaciente de que los sueños se cumplen, de que los imposibles no existen cuando es el deseo de miles”, comentó Laffita, quién ha apoyado el caso de Lemus desde que se hiciera conocido en Cuba.

A medida que avanza el tiempo, la infanta muestra una evidente mejoría que contrasta con su situación inicial cuando llegó a España.

Lemus se sometió a un trasplante de hígado el pasado 15 de marzo y fue llevada posteriormente al salón de operaciones para realizarle otros procedimientos pues la condición con la que llegó de Cuba era crítica.

Fue intervenida quirúrgicamente para colocarle un catéter con drenaje y stent en el conducto biliar, pues se estaba dilatando. Actualmente, la niña no tiene catéteres ni sueros en su cuerpo y se recupera sin ellos.

Amanda peligraba en Cuba

La explicación de los médicos sugiere que la dilatación del conducto se debe a la cantidad de antibiótico suministrado a la pequeña, debido a bacterias resistentes que contrajo estando en Cuba.

Su recuperación podría tardar meses, pues las condiciones físicas con que llegó de Cuba han complicado su estabilidad.

La primera operación de Amanda en el hospital La Paz de Madrid tuvo lugar el viernes 15 de marzo, tras una larga espera y múltiples gestiones de su madre y activistas cubanos para salvar su vida.

Diagnosticada con atresia de las vías biliares, Amanda había estado esperando un trasplante de hígado en Cuba durante más de un año. Su vida se ha visto marcada por largas estancias hospitalarias. El hígado para el trasplante fue proporcionado por su padre, Manuel Lemus.

