LA HABANA, Cuba.- “Yo como madre le ruego a todo el cubano que se siente identificado, que firme (…), no hay nada más hermoso que ver regresar a nuestros hijos a sus casas”, pidió a todos los ciudadanos de la isla Yenisey Mercedes Taboada Ortiz, madre del preso político Duannis Dabel León Taboada, con motivo de la solicitud oficial para una Ley de Amnistía, entregada en la mañana del pasado 19 de enero en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La madre de León Taboada, condenado a 14 años de privación de libertad por el delito de sedición, hizo un llamado a todo aquel cubano que simpatice con el dolor de los familiares de presos políticos, a que los apoyen con su firma.

“Es un documento netamente legal en el cual tenemos puesta toda nuestra fe. Con diez mil firmas logramos entrarlo en debate y con 50 mil herméticamente sería aprobada. Les ruego como madre y como cubana que los apoyen”, manifestó.

Asimismo, Marta Perdomo Benítez, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, recordó que ellos, los presos políticos del 11 de julio de 2021 (11J), no cometieron ningún delito como para cumplir penas de ocho, 10 y 20 años de privación de libertad.

“Mis hijos cumplen seis y ocho años de prisión, por eso firmo esa carta. Si se pudiera firmar mil veces, mil veces firmaría”, aseguró.

Firmantes de la carta

Otras de las firmantes, Delanis Álvarez Matos, esposa del preso político manifestante del 11J Duniesky Ruiz Cañizarez, y María Angélica Ramírez Núñez, madre de Denis Hernández Ramírez, mostraron su apoyo una vez más a la petición para una Ley de Amnistía y pidieron al pueblo cubano que no los abandonaran.

La carta impulsada por familiares de presos por motivos políticos está dirigida a Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En esta, los firmantes manifiestan “haber agotado todas las vías legales para reclamar justicia para los cubanos presos por manifestar su deseo de democracia”, por lo que acuden a la funcionaria para que “inicie los procedimientos correspondientes (…) a fin de que sea aprobada una Ley de Amnistía conforme a los procedimientos de la ley”.

En el momento de la entrega, el documento fue firmado por 34 familiares, por lo que aún está abierta para que se sumen todos los ciudadanos cubanos que apoyen la petición a través de un formulario.

Precisamente, también pidieron el respaldo del pueblo cubano para una Ley que pueda ser capaz de excarcelar a sus hijos y esposos Layda Yirkis Jacinto Abad, madre del preso político Aníbal Yasiel Palau Jacinto (condenado a cinco años); Saily Núñez Pérez, esposa de Maikel Puig Bergolla (sentenciado a 12 años); Yurka Rodríguez García, madre de la presa política Yunaikis de la Caridad Linares Rodríguez (sentenciada a ocho años) y Elvira Junco Gamboa, madre de Aleandry Lechuga Junco (condenado a siete años).

Texto íntegro de la carta de petición ciudadana para una Ley de Amnistía:

A: Ana María Mari Machado.

Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Diputada a la Asamblea Nacional por el Municipio Quemado de Güines.

Capitolio Nacional.

La Habana Vieja, 10100.

Excelentísima diputada,

Los tribunales del Estado han condenado a cientos de ciudadanos cubanos por expresar la voluntad de vivir en un país libre y democrático donde se garantice la independencia de poderes, el Estado de derecho, la pluralidad y la participación política.

Habiendo agotado todas las vías legales para reclamar justicia para los cubanos presos por manifestar su deseo de democracia en un país donde se prohíbe la abogacía independiente acudimos a usted, para que como diputada inicie los procedimientos correspondientes en la Asamblea Nacional para la redacción y debate, a fin de que sea aprobada una Ley de Amnistía conforme a los procedimientos de la ley.

Esto significa, el reconocimiento de que NO hubo delito en manifestar la voluntad de cambio democrático que expresaron los ciudadanos en las protestas de julio de 2021, así como en las protestas colectivas e individuales que precedieron y prosiguieron a esta fecha histórica, y que se inscriben en un ciclo más amplio que tiene en la libertad, los derechos humanos y la democracia su reclamo común.

La Ley No. 131/2019 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba, otorga a los diputados la potestad para proponer proyectos de ley, y a nosotros el derecho de presentar peticiones, aunque hasta el día de hoy nunca un diputado lo haya hecho.

Los familiares de los presos políticos, y la ciudadanía cubana que acompaña esta solicitud, sufre persecución y acoso por parte de la seguridad del Estado, la policía y órganos de inteligencia, como castigo por abogar por la liberación de nuestras familias. Se nos impide el derecho a la asociación y reunión pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión y opinión a través de detenciones arbitrarias, interrogatorios, procedimientos de instrucción penal, cartas de advertencia, métodos de vigilancia sistemática y violaciones a la libertad de movimiento.

Más allá de estas conductas violatorias de los derechos humanos continuaremos defendiendo a quienes no debieron estar un solo día en prisión. En los años por venir, no se podrá decir que los ciudadanos cubanos no pedimos y luchamos por todas las vías la Amnistía de los injustamente condenados. Si ustedes no toman partido del lado justo de la historia en esta hora clave, será de ustedes el silencio, la complicidad, la cobardía y el entorpecimiento a las legítimas aspiraciones de cambio democrático de la mayoría de los cubanos.

Quedamos atentos de su respuesta.

Firman la petición de Ley de Amnistía los familiares de los presos políticos y ciudadanos que acompañan esta petición.

