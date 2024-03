MÉRIDA, México -. Ramón Jesús Velázquez Toranzo y su familia, plantados desde el pasado 6 de marzo en el Santuario de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, permanecen incomunicados desde el sábado.

Rufina Velázquez, hija del activista y quien reside en EE. UU., dijo a CubaNet, que no ha podido tener confirmación de lo que le ha pasado a su familia pues los teléfonos están desconectados.

“Hable con ellos ayer por la mañana, como a las 8:30, 9 fue la última vez. Ya desde las 11 de la mañana no tuve comunicación con ellos, los teléfonos primero daban timbre y después empezó a decir que estaba fuera del área de cobertura o apagado. No he sabido más nada de ellos”, precisó.

Velázquez Toranzo, su esposa, hijo y nieta decidieron plantarse en El Cobre e instan al pueblo cubano a reunirse para identificar los problemas comunes que los afectan, encontrar las causas que lo provocan y eliminarlas.

Rufina precisó que la elección de El Cobre como lugar de la protesta está relacionada con el hecho de que “es una de las partes donde el gobierno cubano no tiene jurisdicción”.

El viernes, la policía había rodeado el sitio donde se alojaron Jesús Ramón y su familia.

En declaraciones a CubaNet la hija recordó que hace 18 años el santuario fue el punto de partida de una caminata emprendida a lo largo de la carretera central, con el objetivo de llegar al Capitolio.

“La marcha de la Dignidad” tuvo como fin exigir el respeto a los derechos humanos en Cuba, la libertad de los presos políticos y el fin de la represión a la oposición.

Por esa acción, Velázquez Toranzo fue sometido a un juicio sumarísimo en el Tribunal Municipal de Las Tunas, carente de todas las garantías procesales, donde los oficiales de la policía política lo acusaron de “peligrosidad social” y lo condenaron a tres años de limitación de libertad, conminándolo a no salir del pequeño poblado donde reside sin permiso del juez, sanción que luego le fue cambiada e internado en prisión.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.