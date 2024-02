MÉRIDA, México -. La esposa de Raibel Palacio, un cubano reclutado por el ejército ruso que falleció en enero en la guerra de Ucrania, denunció que el joven fue enterrado en una fosa común pese a las promesas de repatriación.

Melissa Flores lamenta, en declaraciones ofrecidas a The Wall Street Journal, que su esposo fuese enterrado sin ninguna ceremonia y yazca en una fosa común.

Flores conoció la primicia de la muerte de Palacio a través de otro cubano reclutado por los rusos, quien le dijo “que Raibel había recibido un disparo de un dron en la pierna y que se había desangrado mientras intentaba ponerse un torniquete”.

Este mercenario cubano le aseguró que su esposo fue enterrado en “una fosa común, sin ninguna ceremonia ni bandera”.

Por su parte, la madre de Palacio aseguró al medio estadounidense que le prometieron que la contactaría desde la embajada rusa en La Habana para la repatriación del cuerpo de su hijo.

“Yo lo que quiero saber es dónde me tienen a mi hijo, dónde me lo tienen, porque me dijeron que me iban a mandar el cuerpo, que me iban a contactar con la Embajada cubana en Rusia y no vemos nada claro”, comentó la madre, cuyo nombre no trascendió.

El cubano Raibel Palacio Herrera, de 21 años y padre de dos niñas pequeñas, perdió la vida en la ciudad ucraniana de Jerson el 12 de enero pasado.i

Su muerte fue el resultado de un ataque con drones presuntamente lanzado por las fuerzas ucranianas. Según denunció la madre de Palacios en ese entonces a Univisión, el joven fue reclutado por el Gobierno ruso en noviembre de 2023.

Inicialmente, Palacio tendría que construir trincheras en el campo de batalla contra Ucrania. Sin embargo, al llegar al lugar, Raibel denunció que había sido engañado por las autoridades rusas.

En un mensaje de audio enviado a su esposa, djio: “Esa gente nos está estafando. Nosotros pensábamos una cosa y nos salió otra”.

La madre de Raibel recibió un mensaje de WhatsApp de un supuesto general ruso informándole que su hijo había muerto al ser impactado por un dron ucraniano en un ataque.

Aunque las autoridades rusas prometieron repatriar el cuerpo de Raibel a Cuba, la familia alega que hasta ahora no han recibido ninguna comunicación de la embajada cubana en Moscú.

