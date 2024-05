Falleció el legendario pelotero Miguel Cuevas, pionero del béisbol castrista

MÉRIDA, México -. El legendario pelotero Miguel Cuevas, fundador de las Series Nacionales de Béisbol, falleció este viernes a los 89 años, según anunció la prensa oficialista.

Cuevas, conocido como el Tambor Mayor o Don Miguel, y natural de Santa Cruz del Sur, Cuevas comenzó jugando en el circuito de ligas rurales y azucareras durante la década de los cincuenta.

Tras el triunfo de la Revolución, debutó con 26 años en la primera Serie Nacional con Azucareros. También jugó para Orientales, Granjeros y Camagüey.

Durante 13 campañas, bateó .279 con 880 imparables, incluidos 127 tubeyes, 17 triples y 83 jonrones.

“Ha fallecido Don Miguel Cuevas, slugger temible de Series Nacionales. Como uno de sus fundadores protagonizó los primeros out, robos de bases y carreras. Será recordado por la ofensiva oportuna con bate de madera y estudio del contrario”, ha tuiteado el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Cuevas fue integrante habitual del equipo Cuba, con el que participó en 10 eventos. En los Juegos Panamericanos de 1963 conectó tres cuadrangulares en un mismo partido.

Tras su retiro, dirigió el equipo Camagüey durante dos temporadas entre 1978 y 1981.

En una entrevista de 2022 para el medio independiente Play Off Magazine, Cuevas, que jugó en una época donde el deporte profesional fue demonizado, opinaba que “el béisbol siempre ha sido un negocio, no solo en la actualidad y así ha llegado al punto de calidad en que está a nivel mundial, porque ese negocio crece por día. Ese desarrollo no podemos seguir negándolo”.