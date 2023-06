Ciudad de México, México.- Humberto Rodríguez, joven cubano que cumplía el Servicio Militar falleció este domingo 11 de mayo producto a un disparo con arma de fuego.

El joven, residente en Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba, cumplía con el reclutamiento militar en una unidad conocida como Combustible, detalló en redes sociales Jeissy Borrel.

CubaNet, contactó a una vecina de la familia de la víctima y en condición de anonimato aseguró a este medio que el joven recibió por accidente un disparo de otro recluta cuando estaban de guardia. “Ponen armas en manos de muchachos que no saben usarlas y pasan estas desgracias”, valoró la fuente, quien añadióque la familia del joven está muy afectada. “Humberto era el único hijo de su mamá”, apuntó.

Muertes en el servicio

Apenas unas semanas atrás, Maikol Arcia Hernández, natural de Güines, Mayabeque, se suicidó el 26 de mayo mientras cumplía con el Servicio Militar Obligatorio. El joven había manifestado sus deseos de autolesionarse pero los directivos de la unidad le restaron importancia y aseguraron que se trataba de “malcriadeces”

Según la ley de Defensa Nacional, en el Decreto-Ley 224, los ciudadanos del sexo masculino entre los diecisiete y los veintiocho años deben cumplir el Servicio Militar Activo por un plazo de dos años. En el caso de los que alcanzaron plazas universitarias este período se reduce a la mitad, pero sigue siendo forzado. El Servicio Militar ha sido obligatorio en Cuba desde junio de 1963, como respuesta, según el gobierno, a una posible invasión norteamericana que nunca ha ocurrido.

En cambio, lo que sí ocurre cada año es que miles de jóvenes, algunos menores de edad, salen de sus casas para unidades militares o de trabajo que operan estructuras de mando despóticas e impositivas. En estos espacios los muchachos no solo están expuestos a tratos degradantes que los pueden afectar de modo irreversible, sino también a desenlaces fatales.

A pesar de que el gobierno cubano no expone estadísticas al respecto y silencia el tema en medios de comunicación, Humberto y las demás víctimas no son casos aislados. Durante los últimos años la prensa independiente ha divulgado varios registros de muertes en el servicio militar.

En la mayoría de los casos documentados la causa de deceso oficial fue lesiones autoinflingidas.

