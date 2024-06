MÉRIDA, México -. La venezolana Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, exigió al régimen cubano fe de vida del preso político Maykel Osorbo Castillo.

Maykel se encuentra en grave peligro, encarcelado e incomunicado luego de haber sido agredido por un preso. Maykel denuncia que lo quieren matar en la cárcel. Hoy queremos levantar la voz y exigir una prueba de vida. Sus familiares desean conocer su estado físico después de la agresión. A pesar de haber sido agredido, está siendo castigado y la dictadura lo tiene incomunicado”, dijo la abogada de derechos humanos.

#CUBA: hoy alzó mi voz por el preso político #MaykelOsorbo ahijado de la Campaña #ApadrinaAUnPresoPoliticoDelMundo, cantante y ganador de un Grammy por la canción Patria y Vida, quien fue agredido en la cárcel donde se encuentra y se desconoce su situación. pic.twitter.com/dc1kYqAPqi — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) June 14, 2024

Heredero de las ideas de Václav Havel, el Instituto Casla busca compartir con los reformistas latinoamericanos, las mejores lecciones de la transformación democrática y económica en la Europa poscomunista.

Maykel Osorbo, ganador del Latin Grammy en el 2021 a Mejor Canción Urbana y Canción del Año por Patria y Vida fue arrestado por la Seguridad del Estado dos meses antes de las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021.

En un juicio celebrado a puerta cerrada durante los días 30 y 31 de mayo de 2022, el disidente fue condenado por el Tribunal Municipal Popular de Marianao por los supuestos delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.

En todo el tiempo que lleva detenido, el prisionero de conciencia ha sido víctima de atentados y abusos, tanto de los mismos reclusos como de los guardias. Sus familiares y activistas del Movimiento San Isidro también han denunciado violaciones a sus derechos como la suspensión de las visitas regulares y conyugales y las llamadas telefónicas.

Última agresión

El rapero cubano fue agredido el pasado 18 de abril por varios reclusos que lo mordieron y provocaron una herida en la oreja izquierda. Sin embargo, el ganador de dos premios Grammy Latinos aseguró en cartas a las que tuvo acceso CubaNet que solo culpa a las autoridades penitenciarias y a la Seguridad del Estado por esa agresión.

“Un preso me tiró un golpe y yo me defendí. Al ver que no podía conmigo me dio una mordida que casi me arranca la oreja, pero yo no culpo al preso, puesto que él es simplemente una herramienta en manos del régimen”, dijo el rapero en la misiva.

Osorbo hace referencia a la agresión por parte del recluso apodado “Bemba”, en la prisión de Kilo 5 ½, en Pinar del Río, donde se encuentra recluido.

Después del altercado violento, los guardias esposaron al rapero y el teniente coronel conocido como Yusmani le dijo a Bemba: “Coño, compadre, nada más le mordiste la oreja. ¡Yo tú lo hubiese despingado, si tú pesas 100 kilogramos”, cuenta Osorbo en el escrito.

La esposa del rapero, Vivianny Peña Fuentes, dijo a este medio que en la visita realizada el pasado 19 de abril pudo constatar la gravedad de las heridas de su pareja.

“Ni siquiera recibió tratamiento, no lo suturaron, tenía sangre todo el tiempo; se puso unas curitas de las que yo le llevo y la sangre la tenía coagulada. Cuando lo volví a ver el día del pabellón conyugal, el 24, todavía se le veía el hueco, por nada le arrancan la oreja”, lamentó.

La joven también precisó que el recluso conocido Bemba fue cambiado de compañía, mientras a Osorbo “lo dejaron ahí”. “Siempre cambian a los demás y a Maykel lo dejan, porque ahí tiene la cámara, los artefactos de escucha… Él quiere irse para una celda, quiere aislarse, él me dice a mí que ahora sí teme por su seguridad”.

“Su problema no es con los reclusos, es con la Policía y con la Seguridad del Estado, porque obviamente están queriendo hacer algo y él lo está viendo venir desde hace tiempo”, agregó Peña Fuentes.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.