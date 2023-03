Ciudad de México, México.- Eva nació en Miami que es de cierto modo una extensión de Cuba y el destino histórico del exilio. Eso, por supuesto, influyó en su idiosincrasia. Pero quienes realmente la hicieron cubana fueron sus padres Juan Carlos Méndez y Eva Pérez Suárez, un matrimonio de cubanos que emigró a Estados Unidos junto a sus hijos. Eva de la Caridad, la más pequeña, nació en Miami, el 5 de marzo de 1974.

Hoy la famosa actriz y modelo cumple 47 y la homenajeamos contándote un poco de su historia.

Eva creció como una niña bilingüe: en la escuela hablaba inglés, mientras que en la casa le exigían el español, o mejor dicho “ el cubano”, como ella misma ha contado bromeando. Cuando habla en español es muy claro su acento y usa expresiones y gestos de la isla. Para sus padres era importante que sus tres hijas mantuvieran sus raíces caribeñas así que cocinaban comida tradicional y escuchaban música de su país, sobre todo a Beny Moré y Celia Cruz. Eva también creció conociendo el dolor que provocó la dictadura en tantas familias, por eso varias veces ha alzado su voz para pedir la libertad de Cuba.

Desde pequeña tuvo inclinaciones artísticas, así que muy joven decidió alejarse de Florida y abrirse paso como actriz.

Su talento, junto a su belleza, le ayudaron a ser elegida para varios filmes a finales de los años 90. Protagonizó películas como”Children of the Corn V: Fields of Terror”(1998) . Luego estrenó “Urban Legends: Final Cut”(2000), “Training Day” (2001). Se hizo mucho más famosa por su participación en la mundialmente aclamada “Fast and Furious” junto a Vin Diesel.

Otro momento de cumbre en su carrera llegó en 2005 con “Hitch” junto a Will Smith. Esta oportunidad la convirtió en una de las primeras hispanas en interpretar el papel principal en una comedia romántica.

A la par Eva fue elegida para muchos comerciales y videos musicaes. El gigante de los cosméticos Revlon la hizo su rostro. No olvidemos que Méndez ha sido descrita como una de las mujeres más bellas de la industria artística.

La cubana-estadounidense continuó brillando en Hollywood y emprendiendo sus propios negocios. Eva era una mujer exitosa cuando en 2011 se sumó al elenco de “The Place beyond the Pines”. Durante el rodaje conoce a su actual pareja, el actor Ryan Gosling, con quien tiene dos hijas.

Este también ha sido marcado por los gustos cubanos de la actriz y su familia: Ryan ha confesado que su comida favorita en el mundo es el arroz con leche que prepara su suegra.

Después del nacimiento de sus hijas, Méndez se ha alejado de la actuación para estar más presente en su crianza. A las niñas les habla en español y les cocina comida cubana. Quiere que como ella sientan que pertenecen a la isla. Aunque es madre a tiempo completo, la actriz saca tiempo para mantener su exitosa línea de ropa “Eva by Eva Mendes”, con New York & Co. Considera que es el mejor ejemplo que puede darle a sus hijas.

Cuando el pasado 5 de marzo cumplió 46 años dedicó un mensaje especial a su progenitora a través de su cuenta de Facebook: “Hace 46 años le di a mi madre un infierno y ella me dio la vida” … Gracias por TODAVÍA hacerme mis frijoles y el arroz con leche cubano (sí, mi Mami todavía me mima. Si comiera bistec, todavía me cortaría el bistec. Es algo cubano). ¡Te amo mami! ¡Hoy te celebro! “

Hoy nosotros celebramos a Eva, quien a pesar d e la fama y éxito, no olvida de donde viene y continúa pidiendo la libertad de Cuba.

