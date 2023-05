Ciudad de México, México.- El popular cantante español Alejandro Sanz ha confesado en sus redes que no está bien. El artista se ha mostrado vulnerable y ha dicho que está triste y cansado; y que a veces ni siquiera desea estar en el escenario.

Aunque no compartió los posibles causas de su estado, Sanz dijo que entendía a las personas que no atravesaban un buen momento pues él estaba viviendo lo mismo. Estas han sido sus palabras: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Este mensaje inquietante ha preocupado a sus fanáticos y amigos, quienes le han extendido su apoyo y comprensión desde la virtualidad. Aunque Alejandro comparte momentos de su vida privada en redes, incluso su vida familiar con sus cuatro hijos y su pareja la cubana Rachel Valdés, nunca antes había compartido una publicación tan íntima sobre su estado emocional.

Su mensaje ha generado una ola de mensajes de sus millones de fanáticos, quienes le han aplaudido su sinceridad y le han enviado mensajes de ánimo. “La valentía de compartir tu sentir, de mostrarte vulnerable, es lo que te hace fuerte”, “eres una inspiración en este universo para muchas personas, te mandamos mucho amor”, fueron algunos de los mensajes de aliento enviados a Sanz.

Alejandro Sanz recién termina una extensa gira por América Latina donde abarrotó teatros y plazas. El post del músico se produce apenas unos días antes de que arranque su gira Sanz en vivo 2023 en su tierra natal. El madrileño inaugurará un nuevo tour musical en Pamplona el próximo 3 de junio y que se extenderá al resto de España. Ya en septiembre y octubre tiene planeados conciertos en Estados Unidos y México.

Alejandro y Cuba

Alejandro Sanz siempre ha sido un crítico de las dictaduras que gobiernas América Latina. En 2021, el popular cantante español arremetió a través de sus redes sociales contra el régimen cubano y criticó que se le llame “revolución” a un proyecto social que representa todo lo contrario al concepto original.

“¿Cómo le pueden llamar ‘revolución’ a algo tan acomodado, intransigente, aburrido, injusto, anquilosado, decadente, casposo, obsoleto, inmóvil, inútil, penoso, insulso, abusivo, desesperado, servil y torpe?”, cuestionó Sanz en Twitter.

“Que le llamen ‘lo siento’ y dejen a Cuba seguir”, finalizó el intérprete

