AREQUIPA, Perú – Como estaba previsto, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS) de Estados Unidos celebrará los Premios Óscar durante la noche de este 10 marzo en el Dolby Theatre del Ovation Hollywood.

Todos los pronósticos indican que Oppenheimer, Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna), Barbie, Poor Things (Pobres criaturas) y The Holdovers (Los que se quedan) son los grandes favoritos de cara a esta ceremonia, pues ostentan la mayor cantidad de nominaciones.

Al ser anunciados los contendientes en enero pasado, el drama biográfico Oppenheimer, de Cristopher Nolan, se estableció como favorito al recibir 13 nominaciones. Poor Things, de Yorgos Lanthimos, le siguió con 11, mientras que Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, acaparó 10 nominaciones y Barbie, de Greta Gerwig, ocho.

Por parte de Hispanoamérica, lo más relevante resultó la doble nominación de La sociedad de la nieve, el filme del cineasta español J.A. Bayona que narra el accidente del vuelo 571 de la fuerza aérea uruguaya en Los Andes en octubre de 1972. La película tiene grandes posibilidades de triunfar en las categorías de mejor largometraje internacional y mejor maquillaje y peluquería.

Mientras, la española Robot Dreams, escrita y dirigida por Pablo Berger, opta al Óscar como mejor película de animación.

Por su parte, La memoria infinita, de la directora chilena Maite Alberdi, compite en la categoría de mejor largometraje documental. La cinta aborda la historia de amor de la actriz Paulina Urrutia y el periodista Augusto Góngora, quien sufrió de alzhéimer a los 62 años.

Aquí puedes consultar la lista de los nominados al Óscar en las principales categorías:

Mejor película:

American Fiction

Anatomy of a fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

Mejor actor protagonista:

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Mejor actriz protagonista:

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller – Anatomy of a Fall

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Poor Things

Mejor actor de reparto:

Sterling K Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Poor Things

Mejor actriz de reparto:

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Mejor dirección:

Anatomy of a Fall – Justine Triet

Killers of the Flower Moon – Martin Scorsese

Oppenheimer – Christopher Nolan

Poor Things – Yorgos Lanthimos

The Zone of Interest – Jonathan Glazer

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.