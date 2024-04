AREQUIPA, Perú – “Es como una catedral de la maldad”, así define Luis Manuel Otero Alcántara a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, provincia Artemisa, donde fue encarcelado por el régimen cubano por los delitos fabricados de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos.

En recientes declaraciones telefónicas a El Estornudo, el reconocido artista y preso político comentó al medio independiente sobre la vida en prisión, la alimentación de los reos y la vigilancia constante de la Seguridad del Estado, aun desde el encierro.

“Te despiertas a las seis de la mañana y el desayuno es un asco. Imagínate, en un país donde los niños no tienen ahora mismo leche, no tienen pan, ¿qué puede quedar para un preso? El almuerzo es a las once de la mañana y la comida a las seis de la tarde, todo en paupérrimas condiciones”.

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando se disponía a unirse a las manifestaciones populares en el Malecón habanero. En junio de 2022, tras un juicio desarrollado a puerta cerrada, fue sentenciado a cinco años de prisión.

“Sigues vigilado. Si hablas por teléfono dos veces a la semana, te vigilan el teléfono. Y sabes que estás vigilado cada minuto, cada cosa que digas o que hables”.

El artista dedica su tiempo en prisión a crear, reflejando su entorno e imaginario a través de la pintura. Dice que utiliza iimágenes que le vienen a la cabeza, los rostros tristes, la gente deprimida, sin esperanza.

“Muchos jóvenes que hoy tienen echado o que le piden diez, quince, veinte años. Todos esos rostros, toda esa energía en un espacio como este, que ahorita va a cumplir cien años de sufrimiento, tienes que canalizarla por algún lado”,

Con relación al comportamiento de otros presos hacia él, Otero Alcántara comenta que existe gente que lo admira, otras que tiene ciertos recelos, e incluso algunos que tiene miedo de andar a su lado.

“Si andan contigo y hay, como se dice, otro preso chivateando, informando a la Seguridad del Estado, al que anda contigo, pegado a ti como tu amigo, lo sacan de aquí para otro lugar supuestamente más incómodo. Amigo entre comillas, porque aquí no se generan amistades”.

Según el joven artista, los guardias del penal tienen un “cuidado excepcional” hacia él debido a su condición de preso político y la repercusión que pudiera generar si trascendiera algún agravio.

“Ellos tienen presos en función de cuidarme, más allá de la policía, inclusive. Si pasa algo, al momento viene la policía, vienen los médicos. Ellos no me quieren muerto, ¿entiendes?, no me quieren maltratado”.

Desde su encarcelamiento hace poco más de dos años y medio, Otero Alcántara resalta que no ha tenido ninguna pesadilla, más bien sueña cosas positivas en escenarios de libertad, de reencuentros con familia y amigos.

El líder opositor asegura que el tiempo en la cárcel no transcurre igual que en la calle. Mientras hay momentos que pasan rápido, otros demoran.

“No es lo mismo el tiempo para mí, que el tiempo para un político, que el tiempo para alguien en el exilio, o que el tiempo para alguien en Cuba que tenga hambre, por ejemplo. Cuando tú tienes hambre, o estás esperando y te falta un minuto para lograr algo, ese tiempo demora más. Así mismo es aquí adentro”.

Estando encarcelado, la prestigiosa revista estadounidense Time eligió a Luis Manuel Otero Alcántara como una de las personas más influyentes de 2021. Además, fue acreedor del premio Impacto Príncipe Claus 2022, entregado por el fondo holandés de igual nombre, que tiene el objetivo de reconocer a artistas que desde sus comunidades realizan trabajos relevantes, necesarios e inspiradores.

