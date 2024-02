LA HABANA, Cuba -. Una cubana de alrededor de unos cuarenta años se quitó la vida en la mañana de este viernes en la barriada de la Güinera, municipio Arroyo Naranjo, tras presuntamente ahorcarse colgándose con un pedazo de tela en un árbol.

La occisa fue identificada por sus vecinos como Daima, madre dos hijos, que trabajaba como secretaria en la Dirección Municipal de Educación de Arroyo Naranjo, donde residía.

Su cadáver fue encontrado por un hombre que pastoreaba sus animales en un área boscosa a un costado del Centro Recreativo El Triángulo.

“Cuando el hombre la encontró ya estaba pataleando, él trato de ayudarla, pero ya era tarde”, comentó a CubaNet Laura, una vecina de la barriada.

De acuerdo con el testimonio de sus vecinos, la mujer habría comprado el pollo de la canasta básica y luego se sentó por un rato debajo de una mata de mango.

Poco tiempo después, se introdujo en el pequeño monte donde presuntamente se quitó la vida.

“Desde el 14 de febrero ella me estaba diciendo que ya no quería vivir más, estaba con esa idea fija. Hoy en la mañana conversé con ella y le dije que se calmara, que tomara café y agua y se estuviera tranquila, pero no me hizo caso, me dijo que no le diera muela”, precisó otra vecina que prefirió preservar su identidad.

Además, dijo que la víctima era madre de dos hijos, uno de un año y medio y otro de 17 y que residía con su tía cerca de donde fue encontrado su cadáver.

“Ella andaba mal de la cabeza, también él niño últimamente se le enfermaba mucho y al parecer eso la sacó de sus cabales”, comentó.

De acuerdo con los testigos del suceso, todo ocurrió entre las 10 y las 11 de la mañana de este viernes, sin embargo, no fue hasta cerca de las tres de la tarde que el cadáver fue llevado a Medicina Legal.

“Lo más doloroso es que era una mujer llena de vida, una mujer de 40 años, joven, algo la tenía que estar atormentando mucho para que se quitara la vida”, aseguró Moraima, otra vecina de la barriada.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.