Ciudad de México, México-.Hoy se celebra el Día de las Madres en Cuba y en muchos hogares no tendrán cómo festejarlo. Las madres cubanas están viviendo una situación desesperada, en medio de una crisis cada vez más profunda. La escasez de alimentos, medicinas y dinero es escandalosa en la isla y parece un camino sin retorno visible.

Ellas, al frente de muchos hogares y responsables de poner un plato de comida en la mesa de sus hijos y demás familiares a su cuidado, están reiventándose continuamente y buscando nuevas maneras de subsistir. Son mujeres cansadas, pidiendo que no les quiten la electricidad para poder cocinar porque el gas está en falta hace meses.

Hemos visto a madres vendiendo su pelo para comprar comida para sus hijos. Otras han creado una comunidad en Facebook donde comparten recetas sencillas de cómo cocinar el pollo de 100 maneras distintas o cómo convertir el picadillo de la bodega en algo que sea posible tragar. Hay madres que con lo poco que tienen acuden al llamado de otras que poseen menos y donan la ropa que ya sus hijos no usan. Saben que hoy no se puede elegir entre comer y vestir. No alcanza para ambos.

En un día tan especial habrá madres que no puedan comprar un cake como tradicionalmente hacían. Otras le darán a sus hijos la única proteína del refrigerador, y cuando ellos pregunten solo dirán: “come tú que a mí no me gusta, o no tengo hambre” . Más que celebrar, estas madres deben lidiar con una angustia incesante y una incertidumbre que no les da tregua.

Mientras el régimen de Cuba continúa pidiendo una resistencia que ellos no padecen, las madres se enfrentan a una realidad donde si vas a un hospital no hay medicamentos para sanarte, la ambulancia no llega, una bolsa de leche es la mitad de tu salario y un cartón de huevos pasa los 1600 pesos. Así trascurren sus días entre carencias y espacios vacíos, de los que se fueron para ayudarlas a resistir.

