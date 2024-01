TLAXCALA, México.- Colin Lisle, un veterano de la industria del juguete, recorrerá la Isla este 2024 para recaudar fondos para el Fence Club, una organización benéfica fundada por miembros de la industria juguetera, que apoya una amplia gama de instituciones de caridad infantiles, incluidos los orfanatos.

En noviembre de 2024, con 73 años cumplidos, Colin Lisle emprenderá un viaje de cinco días consecutivos sobre el asiento de la bicicleta para recorrer 380 km bajo el intenso calor cubano.

Según reseñaron medios de prensa, Lisle ha apoyado al Fence Club de la industria juguetera en su campaña anual de recaudación de fondos para niños enfermos y desfavorecidos del Reino Unido.

“Quería hacer algo que realmente me pusiera a prueba y hacerlo por el fabuloso Fence Club. Cuando participe en el reto a finales de este año tendré 73 años y estaré en un país que siempre me ha fascinado. No será fácil, así que me he dado un año entero de entrenamiento para aumentar mi resistencia y mi forma física”, dijo a los medios.

El viaje en bicicleta iniciará en La Habana, y finalizará en Trinidad. Su ruta incluye una media de 8 horas de pedaleo de hasta 100 km durante cinco días consecutivos, superando colinas empinadas, terreno rocoso y carreteras en mal estado.

No es la primera vez que Cuba es ofrecido como destino para andar en bicicleta. El sitio de Charity Challenge promociona el Ciclo Revolución Cubana, una ruta de 350 kilómetros a través de “pueblos remotos, huertos frutales y plantaciones de azúcar; tesoros ocultos en el conservado casco antiguo de La Habana”, entre otros “atractivos”.

La invitación presenta a Cuba como “el país de los puros, la revolución, el Che Guevara y los Chevrolet de época”.

Sin adentrarse en la aguda crisis cubana, los ciclistas atraviesan carreteras llenas de baches mientras observan el pintoresco paisaje que solo ofrece de lejos un vistazo a la verdadera Cuba.

Atraídos por publicidad engañosa, con fotos que no reflejan la cotidianidad cubana, los turistas siguen llegando embelesados a Cuba.

Este año, la Isla se ubicó como el primer destino cultural y el segundo mejor del Caribe, según la selección “Lo mejor de lo mejor”, elaborada por el sitio de viajes Tripadvisor. Sin embargo, no figuró en la nómina de los destinos más populares ni en los de moda.

De acuerdo con la reseña, Cuba es un destino cultural porque “ofrece increíbles oportunidades de intercambio”. Sin embargo, no mencionan la escasez de alimentos que padecen sus ciudadanos ni los derrumbes de edificaciones que hay por doquier.

