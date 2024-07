LA HABANA, Cuba -. Desde que se aprobaran por vez primera en Cuba las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), hace ya tres años, se han creado en la isla más de 11.000, según las cifras oficiales. Estas empresas han demostrado ser más eficientes y tener un mayor crecimiento que las estatales; sin embargo, en medio de una crisis inflacionaria que dificulta el acceso a los bienes de primera necesidad el régimen cubano aumenta el control sobre este nuevo sector.

Cubanet conversó con el economista cubano Emilio Morales para analizar el tema y conocer qué hay detrás de todo esto.

Hemos visto en los últimos días que se han anunciado varias noticias en relación a las mipymes. Por ejemplo, a inicios del mes de junio, las autoridades cerraron 15 mipymes por supuesta evación fiscal e investiga a 117; también dijeron que la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) ha retirado la autorización a 323 cuentapropistas de forma temporal o definitiva y ha embargado 2.253 cuentas bancarias de personas naturales, igualmente por supuesta evasión fiscal.

El fin de semana pasado vimos, además, que el Consejo de Estado aprobó 6 decretos leyes destinados, según dijeron, a actualizar las normativas jurídicas para los actores económicos no estatales; después anunciaron que estas medidas facilitarán un mayor ordenamiento y regulación de la economía no estatal.

Paralelo a esto, también establecieron un tope de precios que es de los de los elementos que más se han comentado en los últimos días, el tope de precios a productos de primera necesidad como son la leche, el aceite y el pollo.

¿Cuál es su apreciación sobre este tema? ¿Qué hay detrás de todo esto?

La razón es muy sencilla: Cuba ha perdido más de 2.600 millones de dólares de ingresos por la cuestión de las exportaciones de servicios médicos. Es una cifra revelada en los días pasados en los informes ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que hizo el Ministro de Finanzas y Precios; él dio la cifra en pesos cubanos, pero cuando sacas el cambio a 24, que es el cambio oficial que el Gobierno maneja, la cifra es espeluznante, casi han perdido en un año el 54% de su principal fuente de ingresos.

Obviamente, ellos achacan que esa es la principal causa del alto déficit fiscal que tiene el Gobierno. A esto hay que sumarle que Cuba ha perdido casi el 50% de los ingresos por envíos de remesas y que ha perdido casi el 50% de los ingresos por el turismo, que son las tres fuentes principales de ingreso que tiene el régimen cubano.

Prácticamente, Cuba no exporta más nada, sabemos que ya no exporta azúcar, sino que importa azúcar, las ventas de tabaco también cayeron este año y los demás renglones de la economía no suman, entre todos ellos, más de 300 millones de dólares, por lo tanto, no tienen dinero y, además, no tienen líneas de crédito.

El más afectado es GAESA (Grupo de la Administración Empresarial de las FAR). Hay que recordar que GAESA es la empresa que recopila todo ese capital que proviene de estas tres principales fuentes de ingreso. GAESA, a través del Banco Financiero Internacional (BFI), es quien recauda todo el volumen que se genera por la exportación de servicios médicos que, como todo el mundo sabe, es un negocio de trata esclava, ellos se apropian de entre el 90 y el 80% de los salarios de los miles de médicos y paramédicos que tienen contratado en el exterior.

Por otro lado, GAESA no puede competir con las mipymes por la sencilla razón de que no tiene líneas de crédito. Entonces, como no ingresa dinero suficiente por la exportación de servicios médicos ni por la remesa ni por el turismo, tiene que acudir a estos mecanismos de control y de coacción sobre las mipymes.

Hay que desmentir aquí lo que dijo Manuel Marrero el otro día, justificando el por qué esas regulaciones a las mipymes, de topar precios y topar márgenes de ganancia, y por que esas regulaciones no se aplican a las tiendas del Gobierno, a las tiendas de GAESA propiamente. Dijo que compran en mercados diferentes, que no tienen líneas de crédito.

Bueno, no compran en mercados diferentes porque todas compran en los mismos mercados que compran ellos, lo que pasa es que sí tienen dinero porque se han apropiado del mercado cambiario cubano en el cual ellos (el Gobierno) han sido tan incompetentes que no han podido lograr un mercado cambiario oficial porque hay una gran rebeldía del pueblo cubano y es que el pueblo cubano ha tomado en sus manos las finanzas del país y ha creado sus propios mecanismos para que el Gobierno no los explote más.

Por eso es que las remesas están llegando nada más, prácticamente, por la vía informal, vía que ellos no pueden controlar, vía por la cual ellos no tienen acceso a ese dinero y es el dinero que se recopila, se recoge en las calles, en las redes minoristas de las mipymes, y es un mecanismo que ha creado los propias mipymes para poder sobrevivir y poder llevar sus productos a Cuba y poderlos vender posteriormente.

Entonces, aquí lo que hay es una gran guerra económica del gobierno ante su incapacidad de poder competir libremente a pesar de que estamos hablando de un sector privado que prácticamente no es ningún sector privado porque no es un sector que crece y se desarrolla en un ambiente de libre empresa. Aquí todo el mundo sabe que para que te aprueben una mipyme tienes que reunir una serie de requisitos como individuos, no es un libre proceso que cualquiera que pueda hacer o tener un financiamiento externo, sino que tiene que pasar por un proceso de filtro que pasa desde la contrainteligencia, el partido, el poder popular y todos esos escalones hasta llegar al Ministerio de Economía y Planificación.

Tampoco estamos hablando de un mercado privado exitoso en el sentido de que solamente se han creado 11.000 mipymes; cuando nosotros comparamos eso con los datos de América Latina, 11.000 mipymes no son nada, cualquier país de América Latina tiene más de un millón o dos millones de mipymes.

Si comparamos el número de mipymes con la cantidad de cubanos que se han ido en los últimos tres años, la diferencia es descomunal; solamente a Estados Unidos han llegado a más de 850.000 cubanos, que han preferido irse o su familia ha preferido rescatarlos antes de invertir con ellos en una mipynes.

Además, de estas mipymes, ¿cuántas funcionan realmente? No sabemos porque son números de registros, pero no hay una estadística transparente que nos diga cuántas están funcionando de verdad, ni tampoco hay una estadística transparente que nos diga cuántas de esas mipymes exportan directamente. Muchas de esas mipymes están revendiendo lo que otras más grandes le venden a ellas.

Además, el rol por el cual fueron creadas las mipymes o esta ley de mipymes era para sustituir las importaciones, para producir en el país, y resulta que casi ninguna de ellas se dedica a producir en el país. ¿Por qué? Porque en Cuba no existen las condiciones para ello, porque hay un bloqueo interno del Gobierno de liberar las fuerzas productivas.

Entonces, ahora salen en esta cacería de brujas, a tratar de dilapidar o de cercenar a estas mipymes que han creado sus propios mecanismos de sobrevivencia.

Además, existen varias mipymes que pertenecen a militares, funcionarios o testaferros.

A ellos, a ellos mismos, sí, aquí hay de todo, pero el resultado es que, una vez más, todo este engendro y todas estas estrategias que ellos usan, se vuelven un bumerán contra ellos mismos, porque son muy incompetentes. Son tan incompetentes que no se dan cuenta de que, cada vez que toman una de esas medidas, lo que hacen es hundirse más en el fango.

Esta noticia que ellos dieron muy subliminal, de que han perdido casi 54% de los ingresos por la venta de servicios médicos, nos da una idea de que el lazo que le está apretando el cuello, se está cerrando, y el oxígeno que ellos están respirando, en términos económicos para este régimen, ya es muy poco.

Por lo tanto, la situación que hoy tenemos –que es bastante complicada– se va a poner más complicada en los próximos días, y va a llegar un momento en que se va a quebrar porque no hay manera de que a ellos los salve nadie, nadie va a venir a apostar, a invertir en Cuba; de hecho, hace más de 5 años que nadie invierte un centavo en Cuba. Ni los rusos han venido al rescate, ni va a venir China, no hay ninguna inversión china en Cuba.

Y para punto de jaque mate, en noviembre va a salir Donald Trump como presidente de los Estados Unidos; por lo tanto, todas esas migajas que ahora han cogido se van a terminar, así que les queda poco, les queda muy poco para que ellos tuerzan esta historia y la viren 180 grados antes de que venga el señor que les va a dar jaque mate.

Usted ha mencionado varios aspectos que quisiera resaltar. Hablaba de la aguda crisis económica en Cuba que no tiene salida, al menos con este sistema. Justamente, hace poco vimos que en 2023 el PIB (Producto Interno Bruto) en el país cayó en 1,9% y todavía no se recupera a los niveles antes de la pandemia. Además, hablaba del tope de precios y de la satanización de los precios en las Mipymes pero, por ejemplo, las tiendas en MLC, que son tiendas estatales, tienen precios muy por encima de los que tienen incluso las mipymes, y de esto no se habla, el tope de precio es solamente para los privados.

Me llama la atención también que ocurra este aumento del control justamente un contexto de elecciones en los Estados Unidos. Y resalto esto porque vimos que, durante la época de Obama, ocurrió algo similar, es decir, cierta apertura económica y después el cierre, el control, el aplastamiento a empresarios privados; ahora volvemos de nuevo, y es como que, en momentos de crisis o en momentos de tratar de atraer la atención e inversiones o ciertos beneficios desde el exterior, toman este tipo de medidas, de reformas económicas, y luego vienen y lo aplastan totalmente.

¿Es esto lo que estamos viendo ahora? ¿Es ese efecto cíclico de permitirlo cuando lo necesitan y aplastarlo cuando se les está saliendo de control?

Es exactamente eso, es un ciclo. Cuando Obama fue muy grande y ellos pararon porque no tenían la crisis que tienen hoy. Recuerda que Obama les limpió la deuda externa, gracias a Obama los acreedores le perdonaron a Cuba 42.000 millones de dólares.

Y de la fecha para acá, Cuba de nuevo debe más de esa cifra, debe 46.000 millones de dólares y no han cumplido con sus obligaciones de pago; por eso no tiene línea de crédito.

En aquella época no tenían esa presión de que no tenían líneas de crédito, al contrario, les abrieron nuevas líneas de crédito, le limpiaron la deuda. Pero el paso arrollador que llevaban los emprendedores, ese crecimiento que tenían, a ellos (al Gobierno) los asustó mucho, sobre todo por temor a perder el poder, y eso fue lo que aplastó al cuentapropismo en el año 2016, cuando ellos trancaron las reformas.

Más adelante empezó ya la crisis, siguieron los ataques sónicos y fue una combinación de factores, porque el ataque no lo hicieron los marcianos, lo hicieron ellos a propósito para contener la entrada de los empresarios americanos en Cuba.

Lógicamente, Donald Trump tuvo que tomar medidas y, además, eso coincidió con la intervención de Cuba en Venezuela, el fraude que hizo Maduro. Después vino la pandemia, que le puso la tapa al pomo, ellos no pudieron controlar la pandemia, cometieron muchos errores y se les vino todo abajo: país cerrado 20 meses, sin ingresos, sin nada, sin recursos, y ya sabemos toda la debacle.

Después de eso vinieron las protestas del 11 de julio, protestas históricas en Cuba, lo que nunca había pasado en más de 60 años de comunismo, y que se ha quedado ahí latente el el hecho de que ya la gente no tiene miedo de protestar y que, en cualquier momento, ocurre otra de mayor envergadura.

Entonces, ha venido esta fase de improvisación, de querer tomar una cantidad de medidas estúpidas y que no tiene ningún sentido, han perdido la cabeza, no hay ningún sentido común aquí.

Y, al final, lo que estamos viendo es que esta mafia de GAESA y que domina la familia Castro y sus allegados, lo que está viendo es que no están ingresando plata y, como no están ingresando la plata, están tratando de quitárselas ahora a estas mipymes que ellos mismos inventaron.

¿Qué está pasando? Escogen los seis productos que más se venden, les ponen esos topes de precio, esos márgenes de ganancia, y obligan a estas mipymes a retirarlos del mercado, porque no pueden comprarlo, porque sus costos no les van a permitir ponerlos en sus tarimas, porque no pueden, no les da la cuenta.

Esto obliga a la gente a tener que ir a comprar a las tiendas de ellos a un 240 % o más por encima del valor a que ellos lo compran en el mercado internacional. Estos tipos son unos abusadores. Aquí la única manera es sacarlos del poder, borrarlos del mapa, los cubanos no tienen otra solución que no sea sacarlos de ahí. Y, por donde va la cosa, yo creo que ahí es donde va a terminar todo, en una nueva revolución. ¿Cuándo? No sé, pero yo creo que está más cerca que nunca.

Quiesiera hacer referencia a otros dos aspectos. Cuando anunciaron las últimas medidas relativas al tope de precios y los nuevos decretos leyes, dijeron que esto sería para facilitar una mayor regulación de la economía no estatal.

En este sentido, he visto gente aprobando esto porque dicen que los precios están muy altos y sus salarios no les permite comprar, por ejemplo, la leche en polvo a 2.000 pesos o más. Yo les he explicado que el Estado no se tiene que meter en eso, el Estado controla los servicios públicos, la economía estatal, pero el sector privado lo regula las leyes del mercado. Pero hay mucha gente en Cuba que no lo entiende todavía.

¿Cómo explicarle a esa gente que estas medidas no los benefician?

Lo primero que tienen que entender es que, si no la pueden comprar en 2.000 o 3.000 pesos, tampoco la pueden comprar en las tiendas de MLC, que valen casi el doble. La culpa no es de las mipymes ni de las personas que trabajan en las mipymes, la culpa la tiene el propio Gobierno que no incentiva la producción interna, que tiene subyugada las fuerzas productivas a su burocracia estatal al no permitirles hacer nada, por eso nadie tiene el deseo ni la voluntad de ponerse a producir, ni los ganaderos ni los campesinos. Por eso hay que salir a buscar esos insumos en el exterior, que cuestan dinero, no solo el valor de la mercancía, sino también transportarla hasta acá, importarla y después venderla, todo eso tiene un costo. Y así todo, con esos precios, el costo es más bajo de lo que el propio Gobierno les vende a ellos en sus propias redes comerciales.

Esto no se va a arreglar hasta que en Cuba no se produzca, y cuando se abarrota el mercado de producción, es cuando esos precios van a bajar porque la oferta va a ser superior a la demanda. En un país donde la demanda es muy alta, los precios van a subir. Es un ciclo que el Gobierno no ha sabido manejar, de cómo salir de esta espiral inflacionaria porque los salarios siguen igual, no se suben, entonces, el poder adquisitivo de los cubanos cada día disminuye más.

Estas personas tienen que entender que el gran culpable aquí de todo esto es el Gobierno cubano, que es el que no permite que los cubanos puedan generar riqueza, que no puedan producir, y esa es la única manera de bajar los precios, produciendo.

También en esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de Poder Popular de hace unos días, el primer ministro de Manuel Marrero anunció la dolarización parcial de la economía. ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias tendría?

En realidad, ya ellos han dolarizado la economía, pero a su forma, a su mecanismo. Esto no es un proceso de de dolarización correcto, es un proceso hecho a su conveniencia.

Le van a empezar a cobrar los aranceles en dólares a estas mipymes; sin embargo, no le cobran los araceles en dólares a las propias empresas de ellos que importan para vender los productos en las cadenas minoristas dolarizadas.

Al final, todo esto se traduce en que necesitan dólares porque sus ingresos en dólares han disminuido más de un 50%, esa es la verdadera razón de toda esta ley, de todos estos mecanismos, de todas estas regulaciones que han impuesto a última hora como para apagar un fuego, que no van a poder apagar porque el fuego lo han creado ellos mismos, ellos son los propios pirómanos de esta situación.

Eso, ni va a aportar más dinero al país ni le va a aportar más dinero a ellos, porque cuando las mipymes empiecen a cerrar porque no pueden competir, porque no pueden comprar los productos en el exterior, porque no les da la cuenta, ahí es cuando vamos a ver más escasez, más demanda y menos oferta, y los precios se van a seguir disparando, incluso los de ellos, en las tiendas en MLC, y va a llegar el momento en que la gente no va a aguantar más eso.

Creo que van a venir días difíciles, el pronóstico es bien negro para ellos, para la cúpula, porque se les está cerrando el cuadro por todas partes, el barco está haciendo agua y no solo es un problema de la economía, es un problema multisistémico. Esto es una crisis gigantesca multisistémica. Estamos viendo que hay un déficit de personal tremendo en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el sistema de energía se han ido muchos técnicos, en el turismo, y no sólo eso, hasta en el sistema judicial, hay una plantilla no ocupada de casi un 30% de jueces que no quieren ser jueces, no quieren e incluso vienen para acá (Estados Unidos)

En el Consejo de Estado también. Esta semana vimos que al menos cuatro miembros habían renunciado.

Sí. Muchos dirigentes están poniendo pies en polvorosa porque no están de acuerdo con las estupideces que están haciendo, con las barbaridades que están haciendo, y más con las leyes que ellos están aprobando últimamente que son unas leyes mordaza terribles.

Esto se estaba poniendo muy caliente. Se está poniendo extremadamente peligroso y, aparte de la soga, se están poniendo un cuchillo al cuello. Por eso creo que estamos cerca del final.

Ojalá y el abismo este ya esté cerca de tocar fondo.

Muchas gracias, Emilio, debo decir que los programas con usted. son de los que más audiencia tienen en nuestro canal, los cubanos están muy interesados en estos temas económicos, en estas medidas que se están anunciando y que a veces, por la ambigüedad con la que las anuncian, que no le explican, entonces es necesario traducirlas. Le agradezco por aceptar estas invitaciones y por explicarle a nuestra audiencia con tanta claridad todo lo que está sucediendo y lo que estamos viendo en Cuba.

Para mí es un placer poder compartir contigo estas ideas y estas realidades. Yo creo que la gente se merece que les digan la verdad, que le digan las cosas con números, con hechos, y que no se dejen confundir por toda la propaganda esa tonta que ponen en el noticiero, en los programas esos que lo que hacen es poner muchas mentiras. Es importante que la gente descubra la verdad y tenga argumentos para poder defenderse ante todas las mentiras.