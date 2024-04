LA HABANA, Cuba -. El actor Jorge Losada, de 91 años, reveló que se encuentra ingresado hace un mes en el hospital Manuel Fajardo, de La Habana, donde se somete a un riguroso proceso de rehabilitación tras detectársele una complicación en una prótesis de cadera.

“Tenía un dolor muy fuerte y me encontraron que la prótesis de cadera que me habían puesto hace años estaba salida de lugar cuando me iban a realizar otra operación por un problema diferente y por eso no podía caminar apenas. No me pueden poner otra prótesis ahora porque ya estoy mayor y decidieron darme fisioterapia” dijo a CubaNet el querido actor.

Losada añadió que los médicos lo han atendido “muy bien” y se ha ido recuperando poco a poco.

“Estoy loco porque me den el alta y no salir solo los fines de semana”, bromeó.

El actor recordó que es el más “viejo” de su gremio y que en mayo será estrenada en la televisión cubana la telenovela Renacer en la que participa.

“La hice estando enfermo, pero me sentí muy bien con el papel. Es mi despedida del público”, aseveró al tiempo que envió un “saludo afectuoso” a los lectores de CubaNet.

Especialistas del hospital Clínico Quirúrgico Manuel Fajardo, en La Habana, decidieron someterlo a un tratamiento lento, pero que debería resultar en mejoría, acompañado de un examen general del paciente mientras se encuentre internado en ese centro sanitario, dijo una fuente cercana al actor.

El prestigioso actor cumplió 91 años el pasado 4 de diciembre y pese a lo avanzado de su edad, preservaba un envidiable estado físico.

Losada vive en el primer piso de un edificio en el municipio Playa, “y las escaleras le fueron agudizando el dolor con el tiempo”, dijo la fuente. Antes de ingresar al hospital, “tenía una persona especializada, enviada por la institución correspondiente, que lo atendía a diario en su apartamento”, agregó.

Numerosas muestras de cariño y reconocimiento al actor habanero fueron conocidas este sábado en las redes sociales luego de un mensaje solidario difundido en Facebook por su amiga y actriz Valia Valdés Rivero.

“Nuestro amigo, el actor Jorge Losada, atraviesa dificultades de salud. Está bien atendido, de lunes a viernes en el hospital Fajardo y los fines de semana descansa en su casa. Lo que más necesita de nosotros es cariño. Hazle saber que te preocupas por él. Es el momento de apoyarlo”, se lee en el post.

Entre las muchas respuestas de admiración, en un comentario de Eslinda Núñez, se lee: “(Este correo te lo envía el escritor Joaquín Baquero.) Jorge Losada un gran actor con la misma singularidad que tuvieron Alicia Bustamante, Litico, Aseneth, o Carlos Ruiz de la Tejera. El último partenaire de Rosita Fornés en Mejilla con mejilla. Un artista en plena actualidad que merece hace rato el Premio Nacional del Humor”.

La larga carrera actoral de Losada, que comenzó en los años cincuenta, incluye la televisión, el teatro y el cine. En sus inicios se graduó de Bachelor of Arts en Texas, Estados Unidos, y obtuvo un Diplomado de la Academia de Arte Dramático de La Habana.

Además, fue distinguido por el Gobierno cubano con la Orden por la Cultura Nacional.

