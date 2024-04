MÉRIDA, México -. El presidente de El Salvador Nayib Bukele anunció que su gobierno ofrecerá pasaportes gratuitos a 5.000 profesionales extranjeros “cualificados”.

“Estamos ofreciendo 5.000 pasaportes gratuitos (equivalentes a 5.000 millones de dólares en nuestro programa de pasaportes) a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero”, anunció este sábado Bukele en X.

El Salvador facilitará la reubicación en su territorio de los escogidos “garantizando 0% de impuestos y aranceles sobre el traslado de familias y activos”.

We're offering 5,000 free passports (equivalent to $5 billion in our passport program) to highly skilled scientists, engineers, doctors, artists, and philosophers from abroad.



This represents less than 0.1% of our population, so granting them full citizen status, including…