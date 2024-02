LA HABANA, Cuba -. El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), se mantuvo encerrado por más de cuatro horas en una patrulla, luego de que fuera detenido este viernes por la policía política cuando salía de su casa, en el reparto habanero de Alamar.

En declaraciones ofrecidas a CubaNet, Cuesta Morúa explicó que ayer sitiaron su casa desde horas tempranas de la mañana, con una patrulla y un agente de la Seguridad del Estado; el estado de sitio lo pudo comprobar cuando a las 11:00 A.M. salió a hacer una diligencia a menos de 100 metros de su hogar.

“Alrededor de las 3:30 P.M. volví a salir con el propósito de hacer otra diligencia y parece que ellos lo interpretaron como que yo intentaba fugarme, me detuvieron, entonces me condujeron a la estación de policías de Alamar”, contó el disidente

Asimismo, el líder opositor detalló que primeramente lo llevaron a una oficina y a los cinco minutos lo sacaron, lo montaron una vez más en la patrulla que dejaron estacionada en la misma estación, y allí dentro lo mantuvieron durante cuatro horas y media, hasta las 8:00 p. m., que lo liberaron.

Testimonio de Manuel Cuesta Morúa

“No hubo ninguna conversación específica de ellos hacia mí, porque suelo no hablar con ellos, hay cosas que siempre les dejo claro, y solo me dio la palabra el policía cuando me pidió el carnet y me dijo que le tenía que entregar el teléfono”, explicó el activista, fundador del Observatorio Contra la Violencia.

De acuerdo con el historiador cubano, la policía política no le explicó ningún motivo para su detención. “Sólo me queda especular (…), pienso que tenga que ver con la rememoración de la muerte de [Orlando] Zapata, un grupo de activistas tanto ayer como hoy dentro y fuera del país querían recordar la memoria de este humilde patriota que entregó su vida como protesta por las condiciones carcelarias y la ausencia de libertad en Cuba”.

Este sábado la policía política volvió a sitiar a Manuel Cuesta Morúa. Desde las 8:00 a. m. aproximadamente, el mismo agente de la Seguridad del Estado del viernes con una patrulla “que ellos suelen esconder para que no tenga tanta visibilidad sobre todo pública”, mantiene vigilada la casa del opositor.

Precisamente, el viernes también fueron detenidos Marta Perdomo Benítez y Jorge Martín Blanco, padres de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, cuando salían de su casa, en San José de las Lajas, Mayabeque.

Perdomo Benítez y Martín Blanco intentaban llegar a la casa de Liset Fonseca, madre del preso político Roberto Pérez Fonseca, para conmemorar el aniversario de la muerte del disidente cubano Orlando Zapata Tamayo.