Ciudad de México, México.- Con un contundente 4-0 sobre Charlotte FC en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, el Inter de Miami liquidó a Charlotte FC y se coló en las semifinales de la Leagues Cup.

Hoy el equipo celebra la victoria a la que nadie hubiese apostado antes de la llegada de Lionel Messi y sus dos excompañeros en el Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Al respecto Busquets comentó a la agencia Reuters que él y sus compañeros llegaron “con las ganas y la mentalidad de ayudar y cambiar el destino de Miami”. Los resultados hablan por sí solos y no hay dudas de que lo han logrado. “Creo que lo estamos consiguiendo, poco a poco vamos a ir sintiéndonos mejor y con muchas ganas de seguir;nos queda un pasito más y ojalá se pueda realizar”, dijo el reconocido atleta.

En cuanto a la estrella del momento, fue en el minuto 86 cuando el crack argentino anotó para seguir con su racha de festejos.

Mientras que el primer gol llegó en el minuto 12 gracias al venezolano Josef Martínez quien anotó en penal. Luego vinieron las anotaciones del finlandés Robert Taylor y Adilson Malanda, en contra. Finalmente Lionel hizo su magia y sumaron cuatro los tantos del equipo de Gerardo Martino.

Messi does it again 🔥🔥

5 games straight✅

8 goals✅

Campana to Messi for our fourth 👏#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023