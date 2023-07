Ciudad de México, México.- En un artículo publicado en su blog, el economista cubano Elías Amor analizó las dos ideas principales ideas que le quedaron del reciente período de sesiones en la Asamblea nacional.

La primera es y cita los términos oficiales “producir alimentos en el menor tiempo posible, para materializar el contenido y el propósito de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional”

Mientras que la segunda idea sostiene que hace “falta una mejor actuación en el control de los precios en el país”.

El experto apunta que como causas de la poca comida que se produce en el país y la ineficiencia de las medidas implementadas, el régimen culpa a la burocracia.

No son ellos (los que dirigen el país) los responsables de que vayamos de mal en peor, sino funcionarios intermedios que no conocen ni están aplicando bien la nueva ley.

“En fin, majaderías de burócratas que no hacen otra cosa que alarmar al pueblo y también a algunos dirigentes, como Esteban Lazo en ese mismo espacio de la Asamblea”, resume Amor con ironía.

Para el experto es aún más preocupante, que en las sesiones de la Asamblea propusieron resolver la soberanía alimentaria por medio del desarrollo local.

El vice primer ministro del régimen castrista, Jorge Luis Tapia, llamó a los cubanos desarrollar la acuicultura familiar para paliar el hambre y la escasez de alimentos en la Isla. Es decir, que construyan estanques caseros y críen pesos. ¿Con qué materiales? ¿Con qué agua? Han sido algunas de las preguntas que los internautas han dejado en redes luego de escuchar esta sugerencia.

Otra idea que apuntaron fue extender a toda la población la cría de cerdos, gallinas, chivos, ovejos, conejos y otras aves, así como la siembra de yuca, plátano, frutas y otros cultivos en los patios. Increíble. No explicaron qué harán los que no tienen las condiciones o el espacio, ni tampoco de dónde sacarán los animales.

La tendencia de colocar la responsabilidad en los sistemas productivos locales fue también expuesta por Díaz Canel. Lo que Amor califica como “huida” y “suicidio en esta situación de crisis extrema de la economía”.

El economista contradice al dictador cubano y sostiene que no es verdad que las principales formas productivas de un territorio deban tener subordinación municipal.

“La producción tiene que alcanzar la escala técnica que permita obtener rendimientos crecientes a escala con costes unitarios más bajos posibles para vender igualmente a precios bajos. La apuesta por lo pequeño y local es justo lo contrario, y no puede salir bien”, sentenció Elías.

“En todos los países, el desarrollo local no se debe dedicar a producir alimentos o manufacturas, sino que es una actividad promovida por los poderes públicos para compensar aquellas actividades en las que el sector privado no entra o lo hace de forma deficiente. No es posible robustecer sistema productivo local alguno con el desarrollo local. Llevar el modelo comunista del estado central a los poderes locales es un grave error que va a trastocar la estructura productiva de la nación. Paren cuanto antes esta estrategia que es francamente ineficiente”, escribió el economista.

Esta, para el experto, no es la fórmula para aumentar la producción de alimentos y resolver el problema del hambre, por el contrario, puede agravar el problema.

El artículo también apunta que desde el Estado hacen muy poco por liberalizar el sector e incorporar a los intermediarios privados como actividad por cuenta propia o las mipymes en la distribución.

Como una posible solución, agrega Amor, es que haya más tierra en producción y de titularidad privada, mayor escala técnica de las explotaciones, recursos para financiar insumos, contratación de trabajo productivo, capital extranjero, buenos salarios en el campo, y mercados para ser abastecidos a escala nacional.

“Cualquier otra fórmula es un parche que no dará resultados. Por eso los indicadores del plan en la agricultura apenas llegan al 30%. Un desastre”.

Control de precios

Para controlar el daño causado por la inflación, cada día más alta, en la asamblea las soluciones propuestas fueron tan erróneas como ineficientes. La prioridad es mantener el modelo económico de planificación central, no salir de la crisis.

Estas “soluciones” que dieron fueron resumidas así por el economista, quien también esboza que puede esperarse de cada una de las medidas:

1. Los gobiernos locales deben regular los precios en una determinada nomenclatura de productos de impacto en la población.

¿Qué pasará? “Pues cosas tan absurdas como que la libra de malanga cueste en La Habana el doble o el triple de Bejucal. O al revés lo que podría ser peor”, escribió Elías.

2. Volver a la concertación de precios de acopio y a la población con los diferentes actores económicos.

Esto ya se hizo pero no sirvió de nada porque esa concertación no permite unos niveles mínimos de rentabilidad a todos los participantes en el proceso.

3. Vincular de forma directa las entidades presupuestadas, que prestan servicios básicos (Salud, Educación, Deporte y Cultura), para que puedan concertar precios y suministros estables.

“Una vez más, el recurso a la concertación apunta al fracaso, en la medida que rara vez responde a la oferta y demanda. Las entidades presupuestadas tienen dificultades para asumir los pagos de sus compromisos y pueden acabar aumentando la temida cadena de impagos”, vaticinó.

4. Proponen que las autoridades locales establezcan bonificaciones de los impuestos sobre ventas y servicios en los procesos de concertación cuando se alcance una reducción estable de los precios.

Vincular la concertación con los impuestos puede dar lugar a determinados comportamientos ineficientes y distorsiones en los agentes económicos.

5. Se resumen en más medidas de control y exigencia a las entidades comercializadoras estatales sobre el ajuste de sus márgenes comerciales a los límites establecidos.

“Y quién dice qué márgenes comerciales y por qué importe. Los que se dedican a la actividad económica no ven bien que venga alguien de fuera y les diga lo que y cuánto pueden ganar”.

6. Se pretende intensificar las acciones de comunicación sobre los precios concertados y los resultados de los controles de precios realizados.

Esto no hay ni que explicarlo: burocracia y propaganda.

“Que alguien crea que se puede luchar con estos parches contra la inflación es un grave error, que en todo caso, de conseguir frenar los precios, lo hará con un elevado coste en términos de actividad productiva”, concluyó el economista.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.