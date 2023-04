Ciudad de México, México-. Robeisy Ramírez, recién coronado campeón mundial de los pesos plumas de la Organización Mundial de Boxeo, defenderá su título en Tokio. El combate será el 25 de julio próximo y como oponente tendrá al nipón

Satoshi Shimizu fue medallista de bronce en las Olimpiadas del 2008.Mientras que el cienfueguero es conocido por ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Ramírez es ahora mismo uno de los boxeadores más llamativos de su división y los ojos están puestos sobre este próximo combate y el resutado. Desde ya el cubano ha enviado un mensaje a sus seguidores japoneses como antesala de la pelea.

I look forward to performing before the great boxing fans of Japan 🇯🇵 🚂 🙏🏼. #ボクシング #FultonInoue #RamirezShimizu https://t.co/xcDW8EsUGh

