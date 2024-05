MÉRIDA, México -. Los apagones no darán tregua a los cubanos este domingo. La Unión Eléctrica (UNE) pronostica un “alto déficit” en horario pico nocturno de 980 MW.

En su informe diario, la UNE estima para la hora pico una disponibilidad de 2235 MW y una demanda máxima de 3220 MW, para un déficit de 985 MW que, de mantenerse las condiciones actuales, provocará una afectación de 1055 MW.

Unas 6 unidades de termoeléctrica más la planta de Energas Varadero se encuentran fuera del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Se encuentran en avería la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de Nuevitas, mientras que atraviesan uno de los habituales mantenimientos, además de Energas, la unidad 5 de la CTE Mariel, las unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz y la unidad 1 de la CTE Felton.

Asimismo, se encuentran fuera de servicio por combustible 50 centrales de generación distribuida, con 320 MW afectados. Por su parte, Las limitaciones en la generación térmica son de 380 MW.

La UNE espera para el horario pico la entrada de motores en generación distribuida que se encuentran fuera por combustible con 80 MW.

Este sábado, los apagones castigaron a los cubanos durante las 24 horas. “La máxima afectación en el día fue 1166 MW a 20:50 horas, no coincidente con la hora pico”, precisó la UNE.

El pasado jueves, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció que el país experimentará cortes eléctricos “prolongados” hasta junio debido a los trabajos de mantenimiento en el sistema energético.

Esta medida, según las autoridades, busca reducir las interrupciones durante los meses de julio y agosto, cuando el consumo es mayor.

“Vamos a tener mantenimientos prolongados hasta el mes de junio para lograr minimizar la molestia de los apagones en el verano, sobre todo en los meses de julio y agosto”, dijo Díaz-Canel en el sexto episodio de su podcast “Desde la Presidencia”.

Díaz-Canel dejó claro que no se puede garantizar la ausencia total de apagones: “No podemos comprometernos a que no haya apagones. Debido a las condiciones actuales del sistema, ese compromiso no es posible ahora”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.