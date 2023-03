Ciudad de México, México.- Dairon Quiala Artilez, de 21 años, se encuentra desaparecido desde el pasado lunes seis de marzo en La Habana, confirmó a Cubanet su tía Ariadna Quiala. Hoy sus padres fueron hasta la delegación de la Güinera a pedir información y los detuvieron, acusados de desacato.

Quiala explicó a este medio que su hermano y su cuñada solo querían respuestas del paradero de su hijo y que la solución de las autoridades fue detenerlos a ellos.

“Lo hemos buscado por todas partes, pero nadie lo vio, ni nadie sabe nada. La policía tampoco nos da información. Mi hermano, su papá, va a enloquecer si no tiene una respuesta de qué le pasó”, comentó la familiar a este medio.

El joven, residente en la Güinera salió de su casa y no volvió a contactar a nadie. Su teléfono está apagado desde hace 12 días. Lo cual preocupa aún más a sus allegados, quienes afirman que Dairon no intentó salir del país en una lancha, ni había tenido este tipo de comportamientos antes.

La tía añadió que él tampoco había tenido problemas con nadie por lo que descarta una venganza. “Es un joven muy sociable y todo el mundo lo quiere”, apunta.

Los familiares han decido salir ellos mismos y revisar las zonas aledañas a la Güinera. “También fuimos a un monte por el parque Lenin. Llegamos hasta la presa y nada. La policía nos dice que hay proceso y que debemos esperar”, expresó la familiar de Dairon.

Los familiares han pedido que cualquier información los contacten a los números: 51122209 o 58015078 .

En general se recomienda publicar las alertas de desaparecidos cuanto antes pues hay más posibilidades de que sean encontrados a salvo. El estado cubano no implementa ningún mecanismo para visibilizar los casos de personas desparecidas, ni siquiera si son niños, como la alerta Amber, usada en muchos países. Es por ello que la ciudadanía acude a las redes sociales buscando ayuda, aunque no siempre resulta.

En varios casos reportados recientemente las personas ausentes de su hogar aparecieron a salvo, pero en otros lamentablemente tuvieron un desenlace fatal.

El pasado mes hallaron el cuerpo sin vida del taxista camagüeyano Guperto Rafael Cánovas, a quien asesinaron para robarle su auto.

