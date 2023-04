Ciudad de México, México-. Johana Tablada, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) aseguró que los hoteles en la Cuba pertenecen al pueblo.

Esta polémica declaración, la funcionaria la expresó frente a 150 líderes de movimientos y organizaciones sociales norteamericanas en los jardines del restaurante 1830, en La Habana.

“Es totalmente opuesto a lo que dice Estados Unidos, que el dinero va a parar al ejército y toda esa mierda que ellos hablan todo el tiempo. En el caso de Cuba, el dueño de los hoteles es el pueblo cubano, el dinero que ustedes gastan en el hotel va a los servicios públicos, a la salud, a la educación”, aseguró.

