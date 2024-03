MÉRIDA, México -. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que entidades estatales imponen “precios especulativos y abusivos” en Cuba.

“Los precios van a estar elevados, porque tenemos un problema estructural de oferta y demanda, peor lo que no podemos permitir es que haya precios especulativos y abusivos como los que nos están haciendo entidades estatales y entidades no estatales. Se ve más en los no estatales, pero también lo hacen estatales”, dijo Díaz-Canel en la reunión anual el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), según un reporte de la televisión oficialista.

“Por lo tanto eso lleva una prioridad (…) Los sistemas de inspección no están en función de esa prioridad. Nos haría falta que no haya precios especulativos y abusivos porque eso da confianza en la población”, agregó.

Ante la ineficacia de los controles de su propio gobierno, Díaz-Canel llamó a “incentivar el control popular a nivel comunitario, para enfrentar los precios abusivos y la corrupción”, según se lee en un resumen de la Agencia Cubana de Noticias.

Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, dijo que: “En materia de precios nada tiene lógica, eso es lo que dice el pueblo (…) No podemos convertir las instalaciones del Estado en promotoras o escenario de precios abusivos o especulativos”.

Esta semana cifras oficiales registraron un aumento de la inflación en febrero de un 32,8% con respecto al mismo mes del año anterior.

El informe, publicado, por la Oficina de Estadísticas e Información (ONEI), señala que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 2,92%.

Estas cifras no tienen en cuenta las variables del mercado informal.

