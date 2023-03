Ciudad de México, México.- Luis Ángel Rivera Mena, el presunto agresor de la joven Rosyeilis de Armas Rodríguez fue detenido ayer, anunció la joven en su perfil de Twitter.

“Lo logramos, gente, lo logramos; y todo gracias a ustedes, por tanto apoyo, ayuda y cariño. Gracias infinitas a todos por luchar conmigo. No tengo palabras”, escribió de Armas.

Este 15 de marzo, la joven de 19 años, acudió a las redes sociales para contar su historia y pedir justicia. Rosyeilis denunció que el pasado 24 de febrero fue violada por un hombre en la carretera de San Cristóbal cuando viajaba de La Habana a Pinar del Río. También reveló que ella realizó la denuncia el mismo día y que este fue identificado de inmediato. Sin embargo, las autoridades lo liberaron con una medida cautelar.

La joven etiquetó al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel,en su cuenta de Twitter luego de no recibir respuestas por su caso en varias instancias militares y judiciales de la provincia de La Habana.

“Acudo a este medio porque ya estoy cansada de que no me den respuestas en ninguna parte. He ido a las estaciones de policía, a fiscalía municipal de La Lisa, a fiscalía general, a fiscalía militar, he recorrido toda La Habana en busca de respuestas y no me han dado ninguna”, denunció Rosyeilis.

“Lo único que me respondieron era que estaba bajo medida, cosa que no entiendo. ¿Cómo me van a decir que un violador está libre por las calles cuando yo, que fui su víctima, y quizás no la única, no salgo ni a la esquina por temor a volver a encontrarlo?”, cuestionó la joven.

La joven atribuyó como principal razón de que su agresor esté libre a un posible caso de tráfico de influencias, debido a que el hermano del acusado es un cuadro político en Vueltabajo.

“Ustedes meten presas a muchas personas diarias por cualquier cosa; por una venta ilegal, por conducir alcoholizados, por una pelea, por miles de cosas, y entonces vienen a decirme que no pueden meter preso a un violador porque su hermanito coronel está haciendo hasta lo imposible por limpiar su nombre. No entiendo su tipo de justicia y leyes, pero yo ya llegué a mi límite, no sé qué más hacer”, apuntó la joven en su denuncia, dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel.

CubaNet confirmó que realmente el hermano del agresor no posee grados militares. En cambio, como ya han denunciado otros medios, Leonardo Rivera Mena fue ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio pinareño de San Juan y Martínez.

En octubre de 2022, tras el paso del huracán Ian por el occidente de Cuba, Leonardo Rivera Mena fue designado con carácter provisional como primer secretario del PCC en San Juan y Martínez, uno de los más afectados por el meteoro. Fue sustituido en el cargo un mes después.

Actualmente, continúa su carrera política como miembro del Buró provincial del Partido y se encuentra a cargo de la esfera Agroalimentaria en Pinar del Río.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.