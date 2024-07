Desestiman en Chile demanda por agresión contra luchador cubano Mijaín López

MÉRIDA, México -. La demanda por agresión contra el luchador cubano Mijaín López fue desestimada por la justicia chilena, confirmó a Diario de Cuba la víctima.

Damián Montes de Oca Iglesias, quien interpuso la denuncia el 24 octubre de 2023, explicó que “la demanda fue cerrada supuestamente por faltas de pruebas. Así funciona la Justicia en este país. Todo muy rápido, la verdad, y las pruebas fueron enviadas. Ni siquiera pasaron dos meses y cerraron el caso en Fiscalía”.

El tetracampeón olímpico en Lucha Grecorromana agredió a este cubano residente en Chile por llevar una bandera con la frase “Libertad para Cuba” durante la celebración del torneo de béisbol de los Juegos Panamericanos de Santiago.

“Eso lo cerraron a la fuerza, Maipú es la comuna que más comunistas tiene en Santiago de Chile”, agregó el agraviado refiriéndose al lugar donde fue tramitada la denuncia.

Por su parte, Pía Balbontín Díaz, la abogada chilena que asesoró al cubano, achacó el resultado a su condición de indocumentado.

“En estos momentos, en Chile, las personas indocumentadas no son prioridad nacional, y este chico es indocumentado. Para las autoridades, él no es nada en este país. Ahora hay un tema de crisis migratoria muy fuerte aquí”, dijo al medio independiente.

“Si se hubiera seguido el curso de la investigación, la Fiscalía habría evaluado si formalizaba el caso. Pero eso hubiese sido difícil, porque Chile y Cuba no han firmado tratados de extradición. Era bastante complicado que lo imputaran acá”, agregó.

Montes de Oca mostró además su decepción por que el abanderado de la delegación cubana a París 2024 se salga con la suya.

“Como mínimo esperaba una sentencia donde no dejaran ingresar más a Chile a Mijaín, o que al ingresar a territorio nacional tuviera que presentarse por tener la causa abierta en su contra. Por parte de las autoridades chilenas no hicieron su trabajo como debe ser, eso estuvo muy mal institucionalmente”, lamentó.

La agresión

El incidente en cuestión se produjo tras el choque entre Brasil y Cuba, que concluyó con victoria para los primeros de cuatro carreras por dos. Integrantes de la delegación cubana, con Mijaín López a la cabeza, fueron sobre el joven para quitarle la bandera, agrediéndolo.

Imágenes compartidas en usuarios en redes sociales mostraron el momento en que el cubano residente en Chile es golpeado por López.

Montes de Oca señaló, en ese entonces que en ningún momento gritó ni dijo algo contra ningún integrante de la delegación de la Isla.

“Yo no me metí con nadie ni grité nada, solamente estaba parado con mi bandera. Ellos vinieron sobre mí y él me dio la galleta. Fueron a venir a darme una galleta sin yo meterme con ellos”, declaró.

Mijaín López asistió a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile como “animador” de la delegación cubana. El tetracampeón olímpico decidió bajarse de la competencia tras no alcanzar la forma óptima en su preparación.