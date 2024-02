SAN LUIS POTOSÍ, México.- Un jurado federal de Corpus Christi, Texas, halló culpable a un cubano de 38 años por tráfico de migrantes hacia Estados Unidos dentro de su camión.

El veredicto de culpabilidad determinó que Illeysel Carcasses trasladó a cinco indocumentados en la parte trasera de su vehículo.

Según anunció el fiscal federal Alamdar S. Hamdani en un comunicado, el jurado deliberó durante aproximadamente 90 minutos antes de condenar a Carcasses, tras un juicio de dos días en el que participaron 10 testigos.

La relatoría de los hechos refiere que el pasado 13 de noviembre de 2023, Carcasses condujo un camión de refrigeración hasta el puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Sarita, Texas.

Luego de una inspección inicial, los oficiales descubrieron a cinco individuos indocumentados ocultos en la parte trasera del vehículo, escondidos entre productos podridos.

En el alegato de la fiscalía narraron que los individuos estaban encerrados en el interior sin posibilidad de escapar. El cubano negó tener llaves para abrir la caja del vehículo. Sin embargo, las autoridades las localizaron en la cabina del camión.

Al revisar su teléfono demostraron, además, que su locación previa coincidía con el lugar donde los indocumentados fueron introducidos en el vehículo.

La defensa intentó convencer al jurado de que Carcasses no sabía que los migrantes estaban ocultos en su camión. No obstante, el jurado no creyó esas afirmaciones y lo declaró culpable de los cargos que se le imputaban.

El juez de distrito David S. Morales presidió el juicio y fijó la sentencia para el 8 de mayo. Por el delito de tráfico de migrantes Carcasses podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal y una posible multa máxima de 250.000 dólares.

En el contexto de la actual crisis migratoria, los migrantes cubanos buscan llegar a la frontera con Estados Unidos por cualquier vía, exponiéndose a secuestros, extorsiones y traslados en condición de hacinamiento.

Cuba vive un éxodo masivo que ha superado a la crisis del Mariel y la crisis de los balseros de 1994.

