AREQUIPA, Perú – En medio de la escasez en la Isla y la inseguridad alimentaria existente, el lente de CubaNet salió a las calles de La Habana para conocer la situación de unos de los productos más demandados por la población: el pan.

“El pan nuestro de cada día es lo que le aligera el golpe a la gente”, dice una anciana en referencia a la crisis. “Así que, si no habrá pan, ahí si ya nos tiraremos del malecón”.

El pasado domingo trascendió que Cuba no tendrá suficiente disponibilidad de harina para garantizar el pan de la canasta básica al menos hasta finales de marzo.

En los próximos días se enfrentarán severas afectaciones en la producción de pan en cada territorio, por la inestabilidad en el suministro de la materia prima, dijo en conferencia de prensa Zaily Pérez Hernández, directora comercial de la Empresa Cubana de Molinería, en declaraciones recogidas por la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

“¿Qué vamos a hacer si se congeló la harina?”, dice un joven desde su taller en la capital. La expresión hace alusión a la controversial declaración de la ministra cubana de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, quien dijo hace unos cuatro meses que en Cuba no se importaba chícharos porque los ríos de Canadá estaban congelados.

“Ni pan ni nada. A nosotros no nos toca nada, somos unos condenados a muerte”, señala otra joven.

Sentada en la entrada de una vivienda una abuela cubana dice que puede ser que no haya pan porque se congeló otro buque. “Como el del pollo, el de café, y todos los barcos que se congelan”, enfatiza. ”Si está congelado Díaz-Canel, que nos congelemos nosotros no tiene nada que ver”.

De acuerdo con los entrevistados, el pan normado por las libretas de racionamiento parece ser el más afectado, pues existen panaderías que sí sacan el producto “por la libre” y lo cada día a precio mayores. Actualmente, una bolsa de pan se cotiza cerca de los 190 pesos.

“Yo tengo un nietecito que hay que darle la merienda y yo compro el pan a sobreprecio. La libra me cuesta 120 pesos, o la jaba de 250 pesos”, cuenta la abuela. “Mi nieto lleva su pan a la escuela. El mío que tiene la posibilidad, hay muchos niños que no la tienen. No sé sus mamitas que harán”.

Ahora mismo, en la isla solo se producen 250 toneladas diarias de harina de las 700 que se necesitan para satisfacer la demanda del pan de la canasta familiar normada y el consumo social.

Solo el molino de Cienfuegos está activo de los 5 con que cuenta la isla, precisó, por su parte, Emerio González Lorenzo, presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria.

La crisis en la disponibilidad de la harina tiene su origen en atrasos en los embarques planificados que daban continuidad a la producción de harina de trigo en la isla.

En lugar de harina, se utilizarán productos extensores que sustituyen un 15 por ciento del total necesario para elaborar el pan.

La producción del pan de la canasta básica, fundamental en la dieta de muchos cubanos, se mantendrá inestable como en los últimos meses.

