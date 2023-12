QUERÉTARO, México.- Cuba se ubicó como el primer destino turístico de excelencia en 2023, según la lista elaborada por el sitio de viajes Tripadvisor.

Luego de haber pasado inadvertida el año anterior al elaborar el catálogo, este año encabezó las veinticinco opciones sugeridas por el sitio.

El premio Travelers’ Choice Best of the Best se concede a los destinos cuyos hoteles, restaurantes y actividades han recibido un gran número de críticas y opiniones de viajeros durante un periodo de 12 meses.

De acuerdo con el texto, menos del 1% de los 8 millones de listados de Tripadvisor reciben el premio Best of the Best, lo que significa el más alto nivel de excelencia en viajes.

Captura de pantalla / Tripadvisor

Las razones son semejantes a las que llevaron a Tripadvisor a situarla como destino de moda en enero de 2023.

“Esta isla ofrece algunas oportunidades increíbles para el intercambio cultural. La Habana es una mezcla de arquitectura antigua y cultura actual. Salga de la capital y diríjase a la pequeña ciudad de Trinidad para contemplar la arquitectura colonial española”, reseñó el texto.

Entre los atractivos de Trinidad, mencionó que “está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es un fantástico punto de partida para visitar el Valle de los Ingenios Azucareros, una zona que antiguamente fue el centro de la industria azucarera cubana”.

Sin embargo, la publicación no abordó las cuestiones que saltan a la vista de los turistas en las ciudades cubanas. La pobreza y los derrumbes en los barrios habaneros no figuran entre los elementos a tener en cuenta.

Mientras muchos cubanos se quedan sin casas por el deterioro de las estructuras y los derrumbes, el gobierno le sigue apostando al sector turístico como vía para engrosar el dinero del régimen.

El gobierno sigue remodelando y construyendo hoteles, en detrimento de espacios para la salud pública, la educación y la vivienda en la Isla.

