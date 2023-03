Ciudad de México, México.“Un pueblo que ha tenido ya suficiente con los dogmas y fundamentalismos impuestos por un grupo político excluyente, terriblemente empoderado”, comienza diciendo el preso político Carlos Manuel Díaz González en un audio dirigido al pueblo cubano.

Díaz González, más conocido como Ktivo Disidente logró filtrar un mensaje de voz desde prisión para dirigirse a sus coterráneos horas previas a “las elecciones”.

“Cuba no necesita un líder indiscutible. Cuba no es Fidel Castro, Cuba no es Raúl Castro. Afortunadamente Cuba no es comunista”, expresó para destacar la poca aceptación que tiene esta ideología en la actualidad.

Ktivo Disidente fue condenado a dos años y seis meses de prisión por el supuesto delito de desacato, en un juicio que duró cuatro horas en el Tribunal Municipal de Cienfuegos.

El opositor fue detenido tras protagonizar una protesta pública en el boulevard de San Rafael, en La Habana, en la que reclamó pacíficamente el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país y pidió la libertad de los presos políticos.

El opositor cienfueguero eligió el mismo sitio en que se manifestó el 4 de diciembre de 2020 Luis Robles, también encarcelado por razones políticas

Las imágenes de ese día muestran como Ktivo pedía a los transeúntes que se le unieran y estos lo ignoraron y no intercedieron cuando la policía se lo llevó.

En su mensaje el activista sostuvo que Cuba es más que ese “hombre nuevo” “temeroso, hipócrita e indolente” que solo desea irse del país y no intenta mejorarlo.

Para finalizar su mensaje, el opositor exigió que Cuba no esté sujeta a elementos ideológicos específicos, sino que aspira a un país con diversidad de colores políticos.

A finales del pasado año cuando se conoció su sentencia, el centro de asesoría legal Cubalex expresó en su cuenta de Twitter: “Fernando Becquer, acusado por 30 mujeres de abuso, anda en la calle haciendo mandados por el Vedado. Mientras que hoy el activista Ktivo Disidente fue condenado a dos años y medio en prisión por subirse en un muro y pedir libertad para los presos políticos. Las prioridades”.

